به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی استان گفت: طبق تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی و گزارش‌های راهداران، هم‌اکنون شاهد بارش برف در محورهای کوهرنگ (گردنه‌های چری و شاه منصوری)، کوهرنگ فارسان (دشت زرین)، ناغان گهرو (سولقان)، ناغان سرخون (گردنه بره مرده) و بارش باران در مسیر لردگان خوزستان (بیدله و کارون ۴) هستیم.

وی افزود: اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با بیش از ۴۵۰ نیروی راهداری، ۳۲۷ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین و ۴۲ راهدارخانه، به‌صورت مستمر عملیات راهداری، برف‌روبی، ایمن‌سازی مسیرها و خدمات‌رسانی به رانندگان را انجام می‌دهد. رانندگان همچنین می‌توانند از آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط ترافیکی از طریق سامانه ۱۴۱ مطلع شوند.

خدابخشی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: رانندگان در این محورهای کوهستانی با حفظ فاصله طولی مناسب، رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ، تردد کنند. پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی اطلاع پیدا کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان یادآور شد: تمام تیم‌های راهداری در حالت آماده‌باش کامل هستند و به صورت ۲۴ ساعته عملیات راهداری و خدمات‌رسانی را دنبال می‌کنند تا سفر ایمن برای شهروندان فراهم شود.

محورهای تحت پوشش: کوهرنگ بازفت (گردنه‌های چری و شاه منصوری)، کوهرنگ فارسان (دشت زرین)، ناغان گهرو (سولقان)، ناغان سرخون (گردنه بره مرده)، لردگان خوزستان (بیدله و کارون ۴)