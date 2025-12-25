  1. ورزش
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

نماینده رشت مغلوب زنان استقلال شد

تیم فوتبال زنان استقلال در رقابت های لیگ دسته یک به دهمین پیروزی خود دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال در هفته دهم رقابت‌های لیگ یک مقابل شبستان رشت به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر موفق شد به پیروزی برسد.

در این دیدار تینا جهانشایی و صفورا جعفری برای استقلال گلزنی کردند.‌

با این نتیجه تیم فوتبال زنان استقلال دهمین پیروزی متوالی خود را ثبت کرد.

مسابقات لیگ دسته یک فوتبال زنان در ۲ گروه برگزار می‌شود که قرار بود هر ۲ گروه ۶ تیمی باشد اما تغییراتی در برنامه اجرایی مسابقات به‌وجود آمد و با حضور ۵ تیم در یک گروه و ۶ تیم در گروه دیگر پیکارهای پیگیری می‌شود.

پس از انجام دور رفت‌وبرگشت مرحله گروهی، تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی می‌رسند و به صورت ضربدری با یکدیگر پیکار خواهند داشت که تیم‌های برنده به لیگ برتر صعود می‌کنند.

