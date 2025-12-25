نماینده رشت مغلوب زنان استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال در هفته دهم رقابتهای لیگ یک مقابل شبستان رشت به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر موفق شد به پیروزی برسد.
در این دیدار تینا جهانشایی و صفورا جعفری برای استقلال گلزنی کردند.
با این نتیجه تیم فوتبال زنان استقلال دهمین پیروزی متوالی خود را ثبت کرد.
مسابقات لیگ دسته یک فوتبال زنان در ۲ گروه برگزار میشود که قرار بود هر ۲ گروه ۶ تیمی باشد اما تغییراتی در برنامه اجرایی مسابقات بهوجود آمد و با حضور ۵ تیم در یک گروه و ۶ تیم در گروه دیگر پیکارهای پیگیری میشود.
پس از انجام دور رفتوبرگشت مرحله گروهی، تیمهای اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی میرسند و به صورت ضربدری با یکدیگر پیکار خواهند داشت که تیمهای برنده به لیگ برتر صعود میکنند.
