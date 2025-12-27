حجت الاسلام محسن هادیان از اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی و بصیرتی به مناسبت ۹ دی، روز بصیرت، و ۱۳ دی، سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، با محوریت ادارات، کانونهای مردمی و مساجد استان خبر داد.
مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگیهای اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت گرامیداشت ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، گفت: فضای ادارات با پوسترها و پلاکاردهای مناسبتی آمادهسازی خواهد شد و یک گردهمایی بصیرتی با حضور همکاران و بسیجیان اداره کل در محل نمازخانه برگزار میشود که سخنران این مراسم، مدیرکل محترم خواهد بود.
وی افزود: همزمان با این ایام، مدیرکل محترم در برخی همایشها و محافل بصیرتی از جمله مراسمی که در یکی از شبها در سطح استان برگزار میشود، حضور یافته و سخنرانی خواهند داشت.
هادیان با اشاره به برنامههای ۱۳ دی، سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: امسال نیز همچون سالهای گذشته، یکی از کانونهای مردمی وابسته به اداره کل با عنوان «کانون فرهنگی ورزشی خیمهالشهدا» اقدام به برگزاری کاروان خودرویی عزیمت به کرمان کرده است. این حرکت کاملاً مردمی بوده و نقش اداره کل، صرفاً در حد هماهنگی و تعامل با شهرستانهای مسیر حرکت کاروان است.
مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگیهای اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: این کاروان خودرویی صبح روز چهارشنبه دهم دیماه از میدان معراج شهدا مشهد حرکت خود را آغاز میکند و شهرستانهای واقع در مسیر نیز میتوانند به صورت رایگان به این حرکت مردمی بپیوندند. شرکتکنندگان در روز سیزدهم دیماه که همزمان با سالروز شهادت سردار دلها و نیز ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام (۱۳ رجب) است، در برنامههای پیشبینیشده شهر کرمان حضور خواهند داشت و صبح یکشنبه چهاردهم دیماه به مشهد مقدس بازمیگردند.
وی بیان کرد: همکاران اداره کل در تمامی برنامههایی که به مناسبت ۹ و ۱۳ دی در سطح استان و شهرستانها ابلاغ میشود، مشارکت فعال خواهند داشت.
هادیان با اشاره به تقارن امسال سالروز شهادت سردار سلیمانی با ایام اعتکاف گفت: با توجه به برگزاری گسترده مراسم اعتکاف در مساجد شهر مشهد و دیگر شهرها، برنامههای امسال رنگوبوی «مکتب حاج قاسم» خواهد داشت و تلاش میشود جوانان و نوجوانان معتکف، بیش از پیش با سیره، اندیشه و مکتب سردار سلیمانی آشنا شوند.
نظر شما