  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛

قهرمانی نیم‌فصل نصیب سپاهانی‌ها شد

تیم فوتبال سپاهان در آخرین بازی خود در نیم‌فصل اول لیگ برتر ایران با تک گل دقیقه ۹۵ انزو کریولی برابر چادر ملو به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و چادرملو در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز شنبه ۶ دی و از ساعت ۱۷ با قضاوت علی سام در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در این دیدار شاگردان محرم نویدکیا سرمربی سپاهان با حمایت هواداران خود در ورزشگاه کنترل نسبی بازی را در اختیار داشتند و موقعیت‌های بیشتری نسبت به حریف ایجاد کردند. سرانجام این تلاش‌ها با تک گل دقیقه ۹۵ انزو کریولی به ثمر نشست و سپاهان موفق شد با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شود.

طلایی پوشان اصفهان با این پیروزی عنوان قهرمانی نیم فصل را به خود اختصاص دادند.

