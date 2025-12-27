به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و چادرملو در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز شنبه ۶ دی و از ساعت ۱۷ با قضاوت علی سام در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در این دیدار شاگردان محرم نویدکیا سرمربی سپاهان با حمایت هواداران خود در ورزشگاه کنترل نسبی بازی را در اختیار داشتند و موقعیت‌های بیشتری نسبت به حریف ایجاد کردند. سرانجام این تلاش‌ها با تک گل دقیقه ۹۵ انزو کریولی به ثمر نشست و سپاهان موفق شد با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شود.

طلایی پوشان اصفهان با این پیروزی عنوان قهرمانی نیم فصل را به خود اختصاص دادند.