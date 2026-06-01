به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابتهای هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور (جام آزادگان)، تیم بعثت کرمانشاه فردا سهشنبه ۱۲ خرداد ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در یک تقابل حساس و تعیینکننده به میزبانی ورزشگاه شهدای گچساران به مصاف تیم نفت و گاز این شهر خواهد رفت. این دیدار برای هر دو تیم با توجه به همسایگی در جدول ردهبندی از اهمیت بالایی برخوردار است.
نماینده فوتبال استان کرمانشاه تا پیش از این مسابقه و از مجموع ۲۶ بازی گذشته خود، کارنامه متوازنی شامل هشت پیروزی، ۹ تساوی و ۹ شکست را ثبت کرده است. سرخپوشان کرمانشاهی با به ثمر رساندن ۲۳ گل و دریافت ۲۲ گل، تفاضل گل مثبت یک را در اختیار دارند و با کسب ۳۰ امتیاز در جایگاه دهم جدول هجده تیمی این رقابتها قرار گرفتهاند.
در سوی دیگر میدان، تیم نفت و گاز گچساران با هدایت کادر فنی خود از ۲۶ مسابقه قبلی، هفت برد، ۱۱ تساوی و هشت باخت به دست آورده است. نماینده گچساران با ۲۱ گل زده و ۲۶ گل خورده، تفاضل گل منفی پنج را ثبت کرده و هماکنون با ۲۹ امتیاز، سایه به سایه بعثت در رده دوازدهم جدول ایستاده است که همین فاصله یک امتیازی، حساسیت مسابقه را دوچندان میکند.
نکته قابل توجه درباره موقعیت کنونی هر دو تیم در جدول مسابقات، تصمیمات انضباطی سازمان لیگ است؛ چرا که پیش از این از هر دو تیم بعثت کرمانشاه و نفت و گاز گچساران به دلیل وجود نقص در پروندههای باشگاهی، سه امتیاز کسر شده بود که در صورت عدم کسر این جریمه، نماینده کرمانشاه میتوانست رتبه بهتری را در میانه جدول به خود اختصاص دهد.
یاران بعثت کرمانشاه که در دیدار رفت نیمفصل اول موفق شده بودند با نتیجه ۲ بر یک حریف گچسارانی خود را در استادیوم خانگی مغلوب کنند، در این مسابقه خارج از خانه نیز با انگیزه تکرار پیروزی و تثبیت جایگاه خود در رتبههای تکرقمی به میدان میروند.
