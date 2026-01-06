بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه قطب درمانی غرب کشور

امید بحیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ظرفیتها و عملکرد بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه اظهار کرد: این بیمارستان بهعنوان مرکز تخصصی و فوقتخصصی مسمومیت، چشم و گوش، حلق و بینی در سطح کشور فعالیت دارد و با ۲۲۰ تخت مصوب و ۱۸۰ تخت فعال، نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به بیماران ایفا میکند.
وی افزود: بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه دارای بخشهای تخصصی و فوقتخصصی متعددی از جمله مسمومیت، چشم، داخلی، جراحی، عفونی، جراحی گوش و حلق و بینی، دیالیز، ICU، اتاق عمل و اورژانس است و خدمات پاراکلینیکی همچون آزمایشگاه، رادیولوژی، سیتیاسکن، سونوگرافی، آندوسکوپی، فیزیوتراپی، داروخانه و CSR را به مراجعان ارائه میدهد.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه با اشاره به فعالیت درمانگاه فوقتخصصی این مرکز تصریح کرد: درمانگاه بیمارستان در رشتههای عفونی، داخلی، مسمومیت، جراحی عمومی، چشم، گوش و حلق و بینی، قلب و بیهوشی و همچنین واحدهای شنواییسنجی، بیناییسنجی، اکوکاردیوگرافی و نوار قلب، در دو شیفت صبح و عصر بهصورت فعال مشغول خدمترسانی است.
بحیرایی ادامه داد: در این مرکز ۱۳ پزشک فوقتخصص، ۳۱ پزشک متخصص و ۱۶ پزشک عمومی در رشتههای مختلف از جمله قلب، داخلی، عفونی، گوش و حلق و بینی، چشم، دیالیز، جراحی عمومی، روانشناسی و فیزیوتراپی در حال ارائه خدمات درمانی هستند.
وی با اشاره به شاخصهای عملکردی بیمارستان گفت: در مجموع ۶۷۷ نفر پرسنل در این مرکز فعالیت میکنند که ۳۹۰ نفر از این تعداد را پرستاران تشکیل میدهند و این موضوع بیانگر حجم بالای خدمات و اعتماد عمومی به بیمارستان است.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه خاطرنشان کرد: در سهماهه سوم سال، بیش از ۱۰ هزار نفر به درمانگاه، ۱۴ هزار مراجعه به اورژانس و بیش از ۸ هزار مراجعه به آزمایشگاه ثبت شده است. همچنین بیش از ۵ هزار بیمار بستری، ۲ هزار و ۸۸۷ عمل جراحی، ۲ هزار و ۳۹۲ تزریق داخل چشمی چشمپزشکی و هزاران خدمت تشخیصی و درمانی دیگر در این مدت انجام شده است.
بحیرایی با اشاره به انجام ۳۲۲ مورد دیالیز و کاشت حلزون برای ۵ بیمار، افزود: این مرکز همچنین نقش آموزشی فعالی دارد و روزانه ۳۰ عضو هیئت علمی، آموزش حدود ۲۵۰ فراگیر در مقاطع مختلف دانشگاهی را بر عهده دارند.
وی در ادامه به فعالیتهای پژوهشی بیمارستان اشاره کرد و گفت: در واحد توسعه تحقیقات بالینی، چهار جلسه شورای پژوهشی برگزار و ۱۵ پروپوزال بررسی و تأیید شده و بیمارستانهای دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی بهعنوان مراکز زیرمجموعه این واحد فعالیت میکنند.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه در پایان تأکید کرد: این مرکز درمانی با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پیشرفته و رویکرد مبتنی بر کیفیت، ایمنی و کرامت بیمار، بهعنوان یکی از قطبهای اصلی درمانی غرب کشور، ارتقای مستمر خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی بیماران را بهصورت جدی دنبال میکند.
