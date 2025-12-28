پیام تسلیت خانه سینما در پی درگذشت بهرام بیضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینما در پی درگذشت بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان سرشناس تئاتر و سینمای ایران پیام تسلیتی منتشر کرد.
در این پیام آمده است:
«بهرام بیضایی؛ مردی که فرهنگ ایران را جاودانه میخواست
خانه سینمای ایران باتاسف بسیار درگذشت «بهرام بیضایی» استاد ماندگار و تکرار نشدنی سینما و تئاتر ایران را به خانواده وی به ویژه مژده شمسایی همسر آن مرحوم و علاقمندان فرهنگ و هنر ایران زمین تسلیت میگوید.
بیشک آثار او در زمینههای مختلف هنرهای نمایشی و همچنین کتابها و نوشتههایش برگ زرینی در فرهنگ غنی کشورمان است و هرگز از یادها نخواهد رفت.
نام او در دنیای هنر جاودان خواهد بود زیرا خود او فرهنگ ایران را جاودان و ماندگار میخواست.
روحش شاد و یادش گرامی».
نظر شما