پیام تسلیت خانه سینما در پی درگذشت بهرام بیضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینما در پی درگذشت بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان سرشناس تئاتر و سینمای ایران پیام تسلیتی منتشر کرد.

در این پیام آمده است:

«بهرام بیضایی؛ مردی که فرهنگ ایران را جاودانه می‌خواست

خانه سینمای ایران باتاسف بسیار درگذشت «بهرام بیضایی» استاد ماندگار و تکرار نشدنی سینما و تئاتر ایران را به خانواده وی به ویژه مژده شمسایی همسر آن مرحوم و علاقمندان فرهنگ و هنر ایران زمین تسلیت می‌گوید.

بی‌شک آثار او در زمینه‌های مختلف هنرهای نمایشی و همچنین کتاب‌ها و نوشته‌هایش برگ زرینی در فرهنگ غنی کشورمان است و هرگز از یادها نخواهد رفت.

نام او در دنیای هنر جاودان خواهد بود زیرا خود او فرهنگ ایران را جاودان و ماندگار می‌خواست.

روحش شاد و یادش گرامی».