نفس تهران هنوز سنگین است؛ تداوم وضعیت ناسالم در اطراف و کاهش در مرکز

به گزارش خبرنگار مهر، شاخصهای امروز کیفیت هوا در استان تهران نشان میدهد اگرچه در برخی مناطق نسبت به روز گذشته کاهش نسبی آلایندهها ثبت شده، اما بخش قابل توجهی از شهرستانهای پرجمعیت همچنان در محدوده «ناسالم برای گروههای حساس» و حتی «ناسالم برای همه گروهها» قرار دارند؛ وضعیتی که بیانگر تداوم شکنندگی هوای استان و وابستگی شدید آن به شرایط جوی است.
بر اساس آخرین دادههای ثبتشده، اسلامشهر با شاخص ۱۶۴، بهارستان ۱۷۰، باغستان شهریار ۱۶۸، قرچک ۱۶۰، شهریار ۱۶۲ و ورامین ۱۵۴ در وضعیت ناسالم قرار دارند، این ارقام نشان میدهد کمربند جنوبی و غربی استان همچنان کانون تجمع آلایندههاست؛ مناطقی که تراکم بالای جمعیت، تردد خودروهای فرسوده و استقرار واحدهای صنعتی، فشار مضاعفی بر کیفیت هوا وارد کرده است.
در شهر تهران شاخص آلودگی امروز عدد ۱۱۲ را نشان میدهد که نسبت به روز گذشته کاهش محسوسی داشته و از محدوده «ناسالم برای گروههای حساس» به مرز وضعیت «قابل قبول» نزدیک شده است. این روند کاهشی هرچند امیدوارکننده است، اما کارشناسان تأکید دارند که این بهبود شکننده بوده و در صورت بازگشت پایداری جوی، امکان افزایش مجدد شاخصها وجود دارد.
در شرق استان نیز شرایط متفاوتی دیده میشود؛ پیشوا با شاخص ۱۵۱ همچنان در آستانه وضعیت ناسالم قرار دارد، اما پاکدشت با عدد ۱۱۴ نسبت به روز گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. این افت میتواند نشانهای از کاهش موقت منابع آلاینده محلی یا تأثیر وزش بادهای خفیف باشد.
در مقابل، مناطق مرتفع و کمتراکم استان وضعیت بهتری دارند. پردیس با شاخص ۳۸، رباطکریم ۳۹، فیروزکوه ۴۸، دماوند ۷۱ و شهرقدس ۷۱ در محدوده «پاک» تا «قابل قبول» قرار گرفتهاند؛ اختلافی معنادار که بار دیگر نقش شرایط جغرافیایی، ارتفاع و الگوی توسعه شهری را در کیفیت هوا برجسته میکند.
مقایسه دادههای امروز با روز گذشته نشان میدهد که هرچند میانگین آلودگی در مرکز و برخی نقاط شرقی استان کاهش یافته، اما در جنوب و غرب، افت شاخصها بسیار محدود بوده یا عملاً تغییری رخ نداده است.
کارشناسان محیطزیست معتقدند اگرچه بهبود نسبی امروز میتواند از شدت فشار بر گروههای حساس بکاهد، اما استمرار این وضعیت نیازمند تداوم ناپایداری جوی و وزش باد مؤثر است. در غیر این صورت، استان تهران همچنان در معرض بازگشت به شرایط هشدار قرار خواهد داشت.
