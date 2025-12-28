به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با بیان اینکه ابتدا خلاصهای از زحمات کارشناسان دولت در تدوین لایحه بودجه را قرائت میکند، افزود: پس از آن دیدگاهها، باورها و انتظارات دولت از مجلس محترم را بیان خواهم کرد.
رئیس جمهور در تشریح کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. منابع بودجه عمومی دولت از محل درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و همچنین مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال است که شامل منابع عمومی به میزان ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به میزان ۷۳۴ میلیارد ریال میشود.
پزشکیان ادامه داد: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۸ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۳۰۰ ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها نیز به همین میزان پیشبینی شده است. همچنین بودجه جمعی خرجی بالغ بر یک هزار و ۴۸۹ میلیارد و ۲۴۱ میلیون و ۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال است که از سرجمع بودجه کل کشور مبلغ یک هزار و ۸۹۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۲۰۰ ریال به عنوان مبالغ دوبارهمنظور شده جمعی خرجی کسر میشود.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط خاص تدوین بودجه سال جاری تصریح کرد: سال جاری از نظر تدوین بودجه یکی از متفاوتترین سالها بود. کشور عظیمترین خشکسالی نیمقرن اخیر را پشت سر گذاشت، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش شدیدی داشت و منابع حاصل از صادرات نفت ایران نیز کاهش یافت. دشمنان جمهوری اسلامی تحریمها را تشدید کردند و تلاش داشتند هزینههای اقتصادی بیشتری به کشور تحمیل کنند. همچنین جنگی بزرگ با شرورترین رژیم و استکبار جهانی به کشور تحمیل شد.
پزشکیان افزود: با لطف الهی، انسجام و همراهی مردم، ایثار نیروهای نظامی، وفاق مسئولان و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، همه این شرایط سخت پشت سر گذاشته شد و کشور علیرغم مواجهه با طوفانهای مکرر، مسیر خود را ادامه داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه قانون بودجه سال آینده نیز تفاوتهای جدی با سالهای گذشته دارد، گفت: ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی مجلس اصلاح شد، بودجه یکمرحلهای شد، قانون الحاق سه که به تصویب نمایندگان محترم رسید، الزامات جدیدی برای تدوین بودجه ایجاد کرد، مقرر شد بودجه بدون احکام و تبصرهها به مجلس تقدیم شود، زمان تقدیم لایحه تغییر کرد و همچنین واحد پولی کشور تغییر یافت و چهار صفر از آن حذف شد و لایحه بر همان اساس تنظیم گردید.
پزشکیان با اشاره به دشواریهای تدوین بودجه خاطرنشان کرد: همه این عوامل کار تنظیم بودجه سال آینده را دشوارتر کرد، اما دولت تلاش کرد با تمام مقتضیات قانونی جدید منطبق شود و بودجه را دقیقاً در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند تا امور جاری کشور دچار وقفه نشود. انتظار داریم نمایندگان محترم نیز با توجه به این حساسیتها، با رأی به کلیات و تصویب بهموقع بودجه، به اداره منظم کشور کمک کنند.
رئیس جمهور با تشریح رویکردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: نخستین اولویت، جلوگیری از تورم است. تورم در کشور ناشی از کسری بودجه دولت و بینظمی بانکهاست. دولت در کنار تلاش برای ساماندهی نظام بانکی، تلاش کرده در سال آینده کسری بودجه نداشته باشد و به همین دلیل علیرغم تورم بالا، بودجه دولت تنها دو درصد افزایش یافته است.
پزشکیان افزود: در این مسیر بسیاری از هزینههای دستگاهها کاهش یافته، ردیفهای اعتباری غیرضرور حذف شده و از این پس تخصیص بودجه صرفاً بر پایه بودجهریزی عملیاتی خواهد بود؛ به این معنا که دستگاهها باید خدمات قابل ارائه خود را مشخص کنند تا بودجه دریافت کنند. بودجه انضباطی و بدون کسری، آتش تورم را کمرنگ کرده و گرانیها را تا حدی کنترل میکند. دولت تلاش کرده بیشترین فشار را بر خود وارد کند تا آسیب به مردم به حداقل برسد.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت همراهی مجلس گفت: انتظار دولت این است که نمایندگان محترم نیز کمک کنند تا درآمدهای موهوم و هزینههای محکوم به بودجه اضافه نشود.
پزشکیان عدالت را دومین محور اصلی بودجه دانست و اظهار کرد: خود را متعهد میدانم که در مسیر عدالت گام بردارم. با وجود افزایش تنها دو درصدی بودجه، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته است. هرچند این افزایش با تورم متناسب نیست، اما دولت تلاش کرده با افزایش معافیتهای مالیاتی بخشی از این فاصله را جبران کند.
رئیس جمهور افزود: افرادی که تا ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، به طور کامل از پرداخت مالیات معاف شدهاند و حقوقبگیران با درآمد بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان تنها ۱۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد که از این طریق بخش قابل توجهی از فشار تورم جبران میشود.
پزشکیان با اشاره به وضعیت بازنشستگان گفت: در سال آینده بخش سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان اجرا خواهد شد و با احتساب این متناسبسازی، میانگین رشد حقوق بازنشستگان به ۳۶ درصد میرسد.
رئیس جمهور با طرح موضوع یارانهها و مصرف انرژی خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شد. این در حالی است که مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند. این پرسش مطرح است که چرا باید چنین میزان ارزی صرف واردات بنزین شود، در حالی که میتوان مصرف را مدیریت و منابع حاصل را مستقیماً به مردم پرداخت کرد.
پزشکیان ادامه داد: دولت سالانه ۲۹۰ همت یارانه نان پرداخت میکند، اما در عمل نان با قیمت بالا به دست مردم میرسد. همچنین در بودجه سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیشبینی شده، در حالی که قیمت کالاها در بازار تفاوتی با ارز آزاد ندارد. این موضوع نیازمند بازنگری جدی است و اولویت اصلی دولت، معیشت مردم است.
رئیسجمهور تأکید کرد: با توجه به نوسانات ارزی و آثار تورمی آن، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرا خواهد کرد تا قیمت اقلام اساسی برای اقشار مختلف جامعه تثبیت شود. هر میزان افزایش قیمت این کالاها، از سوی دولت بهصورت مابهالتفاوت یا تأمین مستقیم کالا جبران خواهد شد تا تکانههای ارزی اثر نامطلوبی بر معیشت مردم نداشته باشد.
