اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران؛ کاهش سرقت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، طرح دستگیری سارقان و مالخران توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ اجرا شد.

در این طرح مشاور املاکی که با سارقان همدست بود و با شناسایی منازل دلار و گوشی و طلا سرقت می‌کرد، دستگیر شد که این پرونده ۱۰ شاکی دارد.

سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در حاشیه اجرای این طرح اعلام کرد: در تازه‌ترین اقدامات پلیس، ۴۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه، نزدیک به یک کیلوگرم طلاهای سرقتی و سایر اموال کشف شده و ۲۵۳ نفر متهم شامل سارق و مالخر شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۳۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در تهران کشف شده است. بخشی از اموال مکشوفه نیز مربوط به سرقت‌هایی است که در استان‌های دیگر رخ داده بود و همکاران پلیس تهران موفق به کشف آن‌ها شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به آمارها گفت: اعداد و ارقام نشان می‌دهد که میزان سرقت کاهش یافته و این موضوع نتیجه توانمندی پلیس، اشراف اطلاعاتی همکاران و برخورد مناسب دستگاه قضائی است.

وی تأکید کرد: از نظر ما حتی یک فقره سرقت هم زیاد است.

سردار محمدیان افزود: مصاحبه‌هایی که با سارقان انجام می‌شود، به افزایش اطلاعات پلیس و کمک به سایر همکاران برای شناسایی بهتر مجرمان منجر شده است.

وی با اشاره به وضعیت نگهداری سارقان در زندان اظهار داشت: تعداد سارقان در زندان در ۱۸ سال گذشته هیچ‌گاه به این میزان نبوده و محدودیت‌ها برای سارقان نیز در این سطح بی‌سابقه است، به‌گونه‌ای که بسیاری از آن‌ها بدون پذیرش قرار در بازداشت به سر می‌برند. البته سوابق افراد باید از زندان استعلام شود و ممکن است آزادی برخی از آن‌ها دلایل خاصی داشته باشد، اما در صورت ارتکاب جرم سنگین، قطعاً با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

رئیس پلیس تهران بزرگ با هشدار به مجرمان گفت: سارقان بارها پلیس را آزموده‌اند، اما پیام ما روشن است؛ پلیس هم توانمند است، هم مجهز و هم قانون از آن حمایت می‌کند.

وی در پایان افزود: سارقانی که هدف گلوله قرارگرفته‌اند و اکنون در بیمارستان بستری هستند، نشان می‌دهد پلیس در برخورد با جرم هیچ‌گونه تعارفی ندارد و با قاطعیت عمل می‌کند.