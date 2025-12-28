  1. دانشگاه و فناوری
کمپ‌های فناوری برای اولین‌بار در منطقه نوآوری ایران شکل می‌گیرد

مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس از آغاز یکی از گسترده‌ترین فراخوان‌های واگذاری اراضی در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، محمدحسین عسکری مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس با تشریح جزئیات فراخوان جدید واگذاری اراضی منطقه نوآوری ایران گفت: این فراخوان از چند جهت نقطه عطف محسوب می‌شود؛ نخست اینکه برای اولین‌بار امکان واگذاری زمین جهت ایجاد کمپ‌های فناوری و زیست‌بوم‌های اختصاصی فراهم شده است.

وی ادامه داد: دومین ویژگی این فراخوان آن است که بزرگ‌ترین قطعه واگذارشده تاکنون کمتر از یک هکتار بوده، اما اکنون امکان واگذاری قطعات چند هکتاری و حتی تا حدود ۱۰ هکتار نیز مهیا شده است.

اولویت با ۷ حوزه راهبردی فناوری

عسکری با اشاره به اولویت‌های پذیرش در این فراخوان اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ مصوبه ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، تمرکز منطقه بر شش حوزه اصلی شامل سلامت، میکروالکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. علاوه بر این، صنایع خلاق و فرهنگی با محوریت فناوری مانند بازی‌سازی، تولید محتوا، رسانه، فیلم و انیمیشن نیز به‌عنوان حوزه هفتم در اولویت قرار دارند.

واگذاری زمین در فازهای توسعه‌ای

عسکری گفت: در این فراخوان، بخشی از اراضی باقیمانده فاز ۳، بخش‌هایی از فاز ۵ و همچنین قسمتی از فاز ۶ منطقه برای واگذاری در نظر گرفته شده است. مجموع این اراضی حدود ۱۴ تا ۱۵ هکتار است که در قالب قطعات متنوع به شرکت‌های واجد شرایط واگذار می‌شود.

وی افزود: واگذاری‌ها در دو مقیاس انجام می‌شود؛ قطعات خُرد از حدود ۸۰۰ مترمربع تا زیر ۳ هکتار ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و دانش‌بنیان، و برای نخستین‌بار، قطعات بزرگ بالای ۳ هکتار در قالب کمپ‌های فناوری که مناسب استقرار شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌هاست.

گامی مهم در توسعه منطقه نوآوری

مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس خاطرنشان کرد: این فراخوان، یکی از آخرین ظرفیت‌های واگذاری اراضی در فازهای فعلی منطقه است و نقش مهمی در تکمیل زنجیره استقرار شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ فناور و شکل‌گیری زیست‌بوم‌های فناوری آینده‌محور در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران خواهد داشت.

فرایند پذیرش تا امضای قرارداد

عسکری درباره روند بررسی درخواست‌ها توضیح داد: از هفته گذشته جلسات معارفه برای شرکت‌های ثبت‌نام‌شده آغاز شده و تلاش می‌کنیم این جلسات به‌صورت گروهی برگزار شود. پس از ارائه کامل مزایا، شرایط فراخوان و پاسخ به سوالات، شرکت‌هایی که تمایل به ادامه مسیر دارند وارد مرحله تکمیل اطلاعات و ارزیابی فنی و مالی می‌شوند.

وی در پایان گفت: پس از بازدید از محل فعالیت شرکت‌ها و بررسی در کمیته پذیرش، متقاضیان واجد شرایط وارد مرحله انتخاب زمین و انعقاد قرارداد خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که با پایان مهلت فراخوان در ۲۲ دی‌ماه، فرایند عقد قراردادها از اواخر بهمن‌ماه آغاز و حداکثر تا نیمه اسفند نهایی شود.

برای دریافت اطلاعات کامل فراخوان اینجا کلیک نمائید.

