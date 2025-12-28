چاه عمیق روستای میانبر با مشارکت قرارگاه محرومیت‌ زدایی ارتش اجرا شد

مارال محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه عمیق در روستای میانبر از توابع شهرستان صومعهسرا با بهرهگیری از ظرفیت قرارگاه محرومیتزدایی و جهادی ارتش خبر داد و اظهار کرد: این پروژه در راستای تأمین آب شرب پایدار و در پی درخواستهای مکرر اهالی و شورای اسلامی روستاهای میانبر و تنیان اجرا شد که پس از رایزنیهای انجامشده و اخذ مجوزهای لازم از شرکت سهامی آب منطقهای گیلان، عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق با عمق ۱۲۰ متر و آبدهی ۱۶ لیتر بر ثانیه به اتمام رسید.
وی افزود: با بهرهبرداری از این پروژه و تکمیل سایر اجزای طرح، علاوه بر روستای میانبر، مشکل کمبود آب شرب روستای تنیان نیز برطرف خواهد شد. اعتبار اجرای عملیات حفر این چاه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال بوده است.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به تداوم پروژههای آبرسانی در مناطق محروم تصریح کرد: طرحهای آبرسانی بهویژه در مناطق کمبرخوردار استان همچنان ادامه دارد و در آیندهای نزدیک پروژههای مشابهی در دیگر روستاها به بهرهبرداری خواهد رسید تا جمعیت بیشتری تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گیرند.
محبوب با بیان اینکه این پروژه با نظارت مستقیم معاونت فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان و با رعایت کامل استانداردهای فنی اجرا شده است، خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل قانونی و اخذ پروانه بهرهبرداری از شرکت سهامی آب منطقهای گیلان، اقدامات لازم برای بهرهبرداری رسمی انجام خواهد شد.
وی در پایان گفت: برای تکمیل عملیات اجرایی این طرح، اجرای مراحل تکمیلی شامل نیرو رسانی، محصورسازی، تجهیز چاه، احداث تأسیسات برقی و مکانیکی، اجرای خطوط انتقال به طول تقریبی سه کیلومتر و سایر ابنیههای وابسته، اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است و با تکمیل این مراحل، بهزودی مردم شریف این منطقه از آب شرب سالم و بهداشتی بهرهمند خواهند شد.
