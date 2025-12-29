مبینا ندائی عضو تیم ملی بدمینتون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اعزام‌های برون‌مرزی و حضورش در کمپ بین‌المللی مالزی اظهار کرد: این کمپ مخصوص بازیکنانی بود که شانس و مسیر حضور در المپیک را دنبال می‌کنند. بازیکنانی از کشورهای مختلف در این کمپ حضور داشتند و تمرینات در سطح بسیار بالایی برگزار شد. در پایان کمپ یک انتخابی برگزار شد که خوشبختانه توانستم نفر اول شوم. از نظر عملکردی کادر فنی رضایت کامل داشت و این موضوع برای من انگیزه بسیار زیادی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: این کمپ برای من فقط تمرین نبود بلکه فرصتی ارزشمند برای مقایسه خودم با بازیکنان سطح بالای آسیا و دنیا فراهم کرد. شرایط حرفه‌ای، برنامه‌ریزی دقیق و حضور بازیکنان باتجربه باعث شد دید بهتری نسبت به مسیر پیش رو پیدا کنم.

چلنج قزاقستان و تقابل با نفر ۶۷ دنیا

عضو تیم ملی بدمینتون ایران درباره حضورش در مسابقات چلنج قزاقستان عنوان کرد: بعد از کمپ مالزی راهی مسابقات چلنج قزاقستان شدم. چون در جدول اصلی حضور داشتم در سید دوم بازی کردم و حریفم رنکینگ ۶۷ دنیا را داشت. بازی در چنین سطحی تجربه بسیار ارزشمندی است و باعث می‌شود نقاط ضعف و قوت خودت را بهتر بشناسی و برای من هم دقیقاً همین تجربه ارزشمند به دست آمد.

او افزود: شاید نتیجه آن‌طور که انتظار داشتم رقم نخورد اما همین که بتوانی مقابل بازیکنی با این سطح و تجربه بازی کنی به پیشرفت فنی و ذهنی‌ات کمک زیادی می‌کند.

ترکیه، قزاقستان و مالزی؛ رضایت از سه اعزام اخیر

ندائی با اشاره به اعزام قبلی خود به ترکیه هم گفت: قبل از مالزی و قزاقستان در یک مسابقه چلنج دیگر که به میزبانی ترکیه برگزار شد شرکت کردم و توانستم تا مرحله یک‌هشتم نهایی پیش بروم. بازی‌های خوبی انجام دادم و رنکینگ مناسبی هم از این مسابقات به دست آوردم. در مجموع از عملکرد خودم در این سه اعزام اخیر راضی هستم و احساس می‌کنم روند رو به رشدی را طی می‌کنم.

رنکینگ ۲۹۰ جهان و رؤیای بزرگ لس‌آنجلس

این ملی‌پوش بدمینتون درباره جایگاه فعلی‌اش در رنکینگ جهانی گفت: در حال حاضر رنکینگ من ۲۹۰ جهان است. هدف اصلی‌ام این است که در همین چند سالی که فرصت باقی مانده بتوانم رنکینگ خودم را به زیر ۱۰۰ جهان برسانم. این مسیر سخت است اما غیرممکن نیست و تمام تلاشم را می‌کنم که نماینده بدمینتون ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس باشم.

هزینه‌های سنگین اعزام‌های شخصی

ندائی در ادامه به مشکلات مالی اعزام‌ها اشاره کرد و گفت: ما یک‌سری اعزام‌ها داریم که صرفاً با هدف افزایش رنکینگ جهانی انجام می‌شود. مانند همین مسابقات قزاقستان که هزینه‌هایش به عهده خودمان بود چون مسابقات شخصی محسوب می‌شود. علاوه بر این همه ورزشکاران به دلیل رنکینگ جهانی حتی شانس حضور در این رقابت‌ها را هم ندارند بنابراین تا جایی که بتوانم سعی می‌کنم از این فرصت‌های ایجاد شده به بهترین شکل استفاده کنم.

او افزود: در بیشتر این مسابقات هزینه‌ها به عهده خود بازیکن است و فقط گاهی فدراسیون کمک می‌کند. البته در برخی اعزام‌ها مثل مسابقات ترکیه تمام هزینه‌ها توسط فدراسیون پرداخت شد که جای قدردانی دارد.

بدمینتون مظلوم اما پر پتانسیل

عضو تیم ملی بدمینتون ایران با اشاره به وضعیت این رشته در کشور گفت: بدمینتون در ایران واقعاً مظلوم است. بعد از اینکه ثریا آقایی سهمیه المپیک گرفت توجه رسانه‌ها کمی بیشتر شد و این رشته دیده شد اما هنوز فاصله زیادی با شرایط ایده‌آل داریم.

وی ادامه داد: بازیکنان تیم ملی چه در بخش بانوان و چه مردان پتانسیل بسیار بالایی دارند ولی چون اعزام‌های ما محدود است و تجربه بین‌المللی کمی داریم پیشرفت بدمینتون ایران کند شده است. اگر تعداد اعزام‌ها بیشتر شود مطمئن باشید نتایج بهتری رقم خواهد خورد.

اردوهای تیم ملی و انتظار برای جام فجر

ندائی درباره شرایط اردوهای تیم ملی عنوان کرد: خوشبختانه اردوهای تیم ملی اغلب منظم و هدفمند برگزار می‌شود و معمولاً قبل از اعزام‌های برون‌مرزی اردو داریم. در حال حاضر هم منتظر آغاز اردوها برای حضور در مسابقات جام فجر هستیم.

او افزود: اگر اردوها از ابتدای سال شروع شود و تا پایان سال ادامه داشته باشد قطعاً تأثیر زیادی در عملکرد بازیکنان در مسابقات بین‌المللی خواهد داشت.

جام فجر و هدف کسب مدال

این ملی‌پوش درباره مسابقات جام فجر گفت: هنوز مشخص نیست این مسابقات در چه سطحی برگزار شود. ایران همیشه میزبان خوبی بوده و استقبال خوبی هم از تیم‌های خارجی می‌شود. شنیده‌ام فعلاً پنج کشور برای حضور نام‌نویسی کرده‌اند اما هنوز دقیق نمی‌دانم کدام کشورها هستند. هدفم این است که در این مسابقات بتوانم به مدال خوش‌رنگ برسم.

لیگ برتر و هدف قهرمانی

ندائی در پایان درباره لیگ بدمینتون اینگونه توضیح داد: لیگ شرایط خوبی دارد و تلاش می‌کنیم نیم‌فصل اول را با قهرمانی پشت سر بگذاریم. امسال در کنار تیم نفت تهرانسر هستم و تیم بسیار خوبی داریم. هدف‌مان قهرمانی است و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی رقم بزنیم.