به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالحسن مصطفوی غمام در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود خطاب به رئیس جمهور، گفت: شما در سال‌های گذشته، سران اجرایی و دولتمردان را به اجرای عدالت دعوت می‌کردید؛ شما که حافظ و مفسر نهج البلاغه هستید خوشحالیم، زیرا مردم بخاطر شعار عدالت خواهی به شما رأی دادند. همواره گفته اید افزایش حقوق متناسب با تورم باید اجرا گردد تا عدالت انجام شود.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جناب آقای پزشکیان، تورم و گرانی کالاهای اساسی و معیشتی، کمر کارمندان، کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان و کل مردم را خرد کرده است؛ هر سال بیش از ۶۰ درصد تورم شاهد هستیم، آنگاه شما در بودجه امسال، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق را داده اید که با شعار عدالت خواهی شما منافات دارد.

وی افزود: شما همیشه حرف‌های امام علی علیه السلام را به همه سران اجرایی و دولت‌های قبل توصیه می‌کردید؛ اکنون نفر اول و دولتمرد اول اجرایی کشور هسید لذا شما باید فرموده امام علی علیه السلام عمل کنید؛ مردم دیگر از شما شعار نمی‌خواهند. آیا از سفره مردم حقوق بگیران خبر دارید؟ آیا از وضعیت دامداران و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی خبر دارید؟ آیا از مدیریت بعضی از وزرا و مسئولینی که باعث به وجود آمدن این وضعیت اقتصادی شده‌اند خبر دارید؟ اگر خبر ندارید وای به حال ما مردم و اگر خبر دارید و عمل نمی‌کنید، تاکنون فقط شعار داده اید و در عمل مشکل دارید.

مصطفوی غمام ادامه داد: آیا خبر دارید که وزارت کشاورزی، طی ۱۵ روز گذشته در یک جلسه که کلاً یک ساعته بود، قیمت برنج وارداتی را که با قیمت ارز ۲۸ تومانی وارد کرده بود، ۱۲۰ درصد افزایش داد؟ آیا می‌دانید قیمت را ۱۲۵ هزار تومان اعلام کردند که در همان زمان در بازار قیمت آزاد ۱۰۰ هزار تومان بود! که باعث افزایش قیمت خود دولت و وزارت کشاورزی بوده است.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی خطاب به جناب وزیر کار، تصریح کرد: آیا از دانش آموزان و هنرستان‌های فنی حرفه‌ای که اعتراض دارند، خبر دارید؟ امسال سه ماه از آن وضعیت گذشته ولی متأسفانه تاکنون این کارها را انجام نداده اند و وضعیتی را که برای دانش آموزان بنا بود، بگذارند، نگذاشته اند.

وی گفت: آقای رئیس جمهور، آیا وزرای شما به حرفتان گوش می‌دهند؟ آیا وضعیت ارز و طلا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خبر دارید؟ آیا وضعیتی که باعث نگرانی و ناامیدی جوانان برای ازدواج در آینده شده است، خبر دارید؟ چرا می‌خواهید مجلس اقدام کند! چرا خودتان اقدام برکناری ایشان نمی‌کنید؟ چرا باعث می‌شوید که مجلس جوابگوی مردم باشد؟ آقای پزشکیان شما خودتان قبلاً وزیر و نماینده بودید و اکنون نماینده‌ها در حوزه‌های انتخابیه دیگر نمی‌توانند جوابگوی مردم باشند و مردم را توجیه کنند.

مصطفوی غمام اظهار کرد: ما فقط نظارت می‌کنیم و اگر هم بخواهیم استیضاح کنیم، متأسفانه استیضاح سه ماه در هیئت رئیسه می‌ماند! آیا وظیفه‌مان را انجام داده ایم یا خیر؟ آقای رئیس جمهور، این وضعیت که شما به وجود آوردید تنها با شعار محقق نمی‌شود و باید عمل کنید. مردم دیگر به شعار شما اعتنایی ندارند و این وضعیت را شما و معاونین و وزرایتان به وجود آوردند.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من از مردم ایران خصوصاً مردم استان همدان و شهرستان‌های رزن و درگزین عذرخواهی می‌کنم؛ من عذرخواهی می‌کنم که از وزیر کشاورزی حمایت کردیم؛ من از مردم عذرخواهی می‌کنم که وزیر کشاورزی باعث شده تمام کشاورزان، تولید کنندگان و مردمی که ۸۰ درصد در این صنف هستند، به نابودی رفته باشند. امیدواریم مجلس به وظیفه خود در حوزه استیضاح عمل کند و وزرایی که نمی‌توانند از این وضعیت عبور کنند را اخراج کنند.