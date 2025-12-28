  1. استانها
  2. فارس
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

فراخوان هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان فارس

فراخوان هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان فارس

شیراز- دبیر هشتمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر فارس از فراخوان ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام کشاورز با اشاره به برگزاری هشتمین دوره جشنواره استانی ابوذر در فارس گفت: این جشنواره در بخش‌های خبر، مصاحبه، گزارش، تیتر، یادداشت، کاریکاتور، موشن گرافی، فیلم خبری، پادکست و رادیو و عکس برگزار می‌شود.

وی افزود: شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، جهاد تبیین، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، سبک زندگی ایرانی، اسلامی، خانواده، جامعه و فرزندآوری و رویداد ایران جان، فارس ایران از محورهای این جشنواره است.

دبیر هشتمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر فارس ادامه داد: محور ویژه این جشنواره پیروزی مردم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

کشاورز گفت: آثاری قابلیت شرکت در جشنواره را دارد که در نشریات کشوری و استانی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری منتشر شده باشد.

وی ادامه داد: فعالان رسانه‌ای فارس می‌توانند آثار خود را که در دوره زمانی یکم بهمن ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تولید و منتشر شده است، تا ۲۵ دی‌ماه به درگاه این جشنواره ثبت نام کنند.

دبیر هشتمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر فارس افزود: شرکت کنندگان در هر قالب فقط می‌توانند ۵ اثر ارسال کنند.

کشاورز گفت: افزایش کمی و کیفی تولید محتوا، ایجاد فرصت نقش‌آفرینی برای دلسوزان عرصه رسانه، شناسایی افراد رسانه‌ای دارای مهارت‌های ویژه برای فعالیت در عرصه‌های گسترده‌تر، فراهم کردن زمینه پیگیری و پاسخگویی مسئولان در زمینه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و جریان‌سازی رسانه‌ای از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی ادامه داد: به دلیل استقبال دانش آموز خبرنگاران در سال‌های گذشته، آثار ارسالی خبرنگاران دانش آموز و نوجوانان به صورت مستقل ارزیابی و نفرات برتر معرفی خواهند شد.

دبیر هشتمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر فارس تصریح کرد: اصحاب رسانه فارس در جشنواره سال گذشته مشارکت فعالانه داشتند و انتظار می‌رود در جشنواره امسال نیز هم در بخش استانی و هم کشوری شاهد درخشش اهالی رسانه و قلم باشیم.

کد خبر 6704404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها