به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام کشاورز با اشاره به برگزاری هشتمین دوره جشنواره استانی ابوذر در فارس گفت: این جشنواره در بخشهای خبر، مصاحبه، گزارش، تیتر، یادداشت، کاریکاتور، موشن گرافی، فیلم خبری، پادکست و رادیو و عکس برگزار میشود.
وی افزود: شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید»، جهاد تبیین، مقابله با آسیبهای اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزههای اقدام، امید و نشاط آفرینی، سبک زندگی ایرانی، اسلامی، خانواده، جامعه و فرزندآوری و رویداد ایران جان، فارس ایران از محورهای این جشنواره است.
دبیر هشتمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر فارس ادامه داد: محور ویژه این جشنواره پیروزی مردم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه است.
کشاورز گفت: آثاری قابلیت شرکت در جشنواره را دارد که در نشریات کشوری و استانی، خبرگزاریها و پایگاههای خبری منتشر شده باشد.
وی ادامه داد: فعالان رسانهای فارس میتوانند آثار خود را که در دوره زمانی یکم بهمن ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تولید و منتشر شده است، تا ۲۵ دیماه به درگاه این جشنواره ثبت نام کنند.
دبیر هشتمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر فارس افزود: شرکت کنندگان در هر قالب فقط میتوانند ۵ اثر ارسال کنند.
کشاورز گفت: افزایش کمی و کیفی تولید محتوا، ایجاد فرصت نقشآفرینی برای دلسوزان عرصه رسانه، شناسایی افراد رسانهای دارای مهارتهای ویژه برای فعالیت در عرصههای گستردهتر، فراهم کردن زمینه پیگیری و پاسخگویی مسئولان در زمینه آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و جریانسازی رسانهای از اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی ادامه داد: به دلیل استقبال دانش آموز خبرنگاران در سالهای گذشته، آثار ارسالی خبرنگاران دانش آموز و نوجوانان به صورت مستقل ارزیابی و نفرات برتر معرفی خواهند شد.
دبیر هشتمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر فارس تصریح کرد: اصحاب رسانه فارس در جشنواره سال گذشته مشارکت فعالانه داشتند و انتظار میرود در جشنواره امسال نیز هم در بخش استانی و هم کشوری شاهد درخشش اهالی رسانه و قلم باشیم.
