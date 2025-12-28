اسماعیلی: سواد زیرساخت مشارکت اجتماعی و آگاهی شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی صبح یک‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سواد در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی اظهار داشت: بر اساس آخرین سرشماری پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۵، از جمعیت ۳۶ میلیونی کشور، نزدیک به نیمی از مردم بی‌سواد بودند؛ به‌ویژه در میان زنان که نرخ بی‌سوادی به ۶۴.۵ درصد می‌رسید، در حالی که این رقم در میان مردان ۴۱.۱ درصد بود.

وی با تأکید بر اینکه این آمارها نشان‌دهنده اجحاف بزرگ در حق بانوان کشور در حوزه تعلیم و تربیت است، افزود: حضرت امام خمینی (ره) با درک عمیق از اهمیت سواد در توسعه انسانی و اجتماعی، دستور تشکیل نهضت سوادآموزی را صادر کردند؛ نهادی انقلابی که با هدف آموزش ابتدایی بزرگسالان و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان پایه‌گذاری شد.

معاون نهضت سوادآموزی استان، هدف دوم این نهاد را افزایش توانمندی بزرگسالان برای مشارکت در برنامه‌های اجرایی دولت و مناسبت‌های سیاسی و اجتماعی همچون انتخابات، راهپیمایی‌ها و کنگره‌ها عنوان کرد و گفت: افراد باسواد می‌توانند نقش مؤثرتری در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی ایفا کنند.

اسماعیلی افزود: ارتقای سطح سواد، زمینه‌ساز دستیابی به شغل بهتر، مشارکت فعال در اقتصاد و شناخت دقیق‌تر حقوق و تکالیف شهروندی است. انسان باسواد نه‌تنها در پیگیری مسائل شخصی موفق‌تر عمل می‌کند، بلکه در حل مسائل اجتماعی نیز نقش‌آفرین‌تر است.

این مسئول با اشاره به آخرین سرشماری‌های کشور گفت: بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ و همچنین سرشماری سال ۱۴۰۰، شاهد کاهش چشمگیر نرخ بی‌سوادی در کشور هستیم که نشان‌دهنده اثربخشی فعالیت‌های نهضت سوادآموزی در طول چهار دهه گذشته است.

افزایش نرخ باسوادی در چهارمحال و بختیاری به بیش از ۸۸ درصد است

معاون نهضت سوادآموزی چهارمحال و بختیاری گفت: نرخ باسوادی جمعیت بالای شش سال استان در سال ۱۴۰۳ به ۸۸.۹۷ درصد رسیده است.

اسماعیلی با اشاره به روند رو به رشد باسوادی در استان اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲، ۸۸.۴۳ درصد از جمعیت شش سال به بالای استان باسواد بوده‌اند که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۸۸.۹۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، این شاخص ۸۴.۷ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه مأموریت این سازمان در حال حاضر تا رده سنی ۶۰ سال را نیز در بر می‌گیرد، افزود: در حوزه آموزش ابتدایی نیز اقدامات مؤثری برای شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل در سنین کودکی و نوجوانی انجام شده است.

اسماعیلی ادامه داد: با بهره‌گیری از سامانه «شهید محمود»، همکاران ما افراد بازمانده از تحصیل را شناسایی کرده و با رأی کمیسیون خاص آموزش‌وپرورش، امکان ثبت‌نام آنان در مدارس فراهم می‌شود؛ حتی اگر سن آنان دو تا سه سال بالاتر از حد نصاب باشد.

وی با تأکید بر اهمیت انسداد مبادی بی‌سوادی از دوره ابتدایی گفت: هرچه ثبت‌نام در این مقطع کامل‌تر انجام شود، آمار بی‌سوادی در آینده کاهش خواهد یافت. همچنین، بازماندگان از تحصیل که در سنین کودکی و نوجوانی هستند، با معرفی به مدارس و طی مراحل قانونی، امکان ادامه تحصیل پیدا می‌کنند.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به تحولی مهم در سیاست‌های آموزشی کشور گفت: امسال برای نخستین‌بار، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور و معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، مقرر شد کلاس‌های سوادآموزی در مدارس ابتدایی برگزار شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته، کلاس‌های سوادآموزی در مساجد، حسینیه‌ها، پایگاه‌های بسیج و منازل برگزار می‌شد که با چالش‌هایی در زمینه ثبت‌نام و جذب سوادآموزان مواجه بود. اما با اجرای این تفاهم‌نامه، مدارس ابتدایی به پایگاه‌های رسمی سوادآموزی تبدیل شده‌اند.

اسماعیلی گفت: در حال حاضر حدود ۲ هزار پایگاه سوادآموزی در مدارس ابتدایی کشور راه‌اندازی شده که سهم چهارمحال و بختیاری از این تعداد، ۳۱ پایگاه در ۳۱ مدرسه ابتدایی است. هر پایگاه شامل سه کلاس آموزشی است و در مجموع ۹۳ کلاس سوادآموزی در سطح استان فعال شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق محروم و شهرستان‌هایی با نرخ بالای بی‌سوادی، سهم بیشتری از این پایگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. مدیران مدارس ابتدایی نیز به‌عنوان مدیران پایگاه‌های سوادآموزی، مسئولیت ثبت‌نام و نظارت بر اجرای کلاس‌ها را بر عهده دارند.