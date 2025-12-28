۱۴ نفر گرفتار در برف سردشت پس از ۷ ساعت عملیات نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جوتیار برزگر در این زمینه اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام گزارش گرفتار شدن این افراد در ارتفاعات کوهستانی، ۵ تیم امداد و نجات از پایگاه‌های هلال احمر سردشت به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: عملیات جست‌وجو و نجات به مدت ۷ ساعت به طول انجامید و در نهایت هر ۱۴ نفر در سلامت کامل پیدا شدند و با همراهی نیروهای امدادی به مناطق امن منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر سردشت با اشاره به تلاش مستمر نیروهای امدادی تأکید کرد: آمادگی تیم‌های عملیاتی هلال احمر نقش مهمی در مدیریت سریع این حادثه و جلوگیری از بروز خسارات جانی داشت.