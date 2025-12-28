  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

۱۴ نفر گرفتار در برف سردشت پس از ۷ ساعت عملیات نجات یافتند

ارومیه- رئیس جمعیت هلال احمر سردشت از پیدا شدن سالم ۱۴ نفر که در کوهستان‌های روستای بیوران (دول‌قردان) این شهرستان گرفتار شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جوتیار برزگر در این زمینه اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام گزارش گرفتار شدن این افراد در ارتفاعات کوهستانی، ۵ تیم امداد و نجات از پایگاه‌های هلال احمر سردشت به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: عملیات جست‌وجو و نجات به مدت ۷ ساعت به طول انجامید و در نهایت هر ۱۴ نفر در سلامت کامل پیدا شدند و با همراهی نیروهای امدادی به مناطق امن منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر سردشت با اشاره به تلاش مستمر نیروهای امدادی تأکید کرد: آمادگی تیم‌های عملیاتی هلال احمر نقش مهمی در مدیریت سریع این حادثه و جلوگیری از بروز خسارات جانی داشت.

