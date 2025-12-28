به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، بیست و سومین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه مورخ ۷ دی در سازمان سینمایی با حضور مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش کنندگان، هادی اسماعیلی نماینده انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد، فیلم «ماجراجویی در جزیره جمیزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی به سرگروهی پردیس سینمایی چارسو با پخش خانه فیلم و فیلم «جهیزیه» به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال با پخش مهرگان فیلم از سه شنبه ۹ دی اکران شود.

همچنین انیمیشن «ژولیت و شاه» به کارگردانی اشکان رهگذر به سرگروهی پردیس سینمایی کورش با پخش فیلمیران از چهارشنبه ۱۷ دی اکران می شود.

پایان اکران فیلم های «قسطنطنیه» و «گوزن های اتوبان» از تاریخ چهارشنبه ۱۷ دی است.