خط انتقال آب از سد سلمان فارسی به لار برای سومین بار شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی با اشاره به شکستگی خط انتقال آب لارستان از محل سد سلمان فارسی گفت: همزمان با نخستین روز از زمستان، در جریان بارندگی‌های کم‌سابقه اخیر و سیلاب‌های شدید ناشی از آن که منجر به آسیب‌دیدگی خط انتقال آب شرب لارستان از سد سلمان فارسی در جنوب استان فارس شد، با مدیریت به‌موقع بحران، اتخاذ تمهیدات لازم، مؤثر و به‌هنگام و تلاش شبانه‌روزی نیروهای تخصصی شرکت آبفا فارس، حادثه در خط بزرگ آبرسانی لارستان مهار شد و پس از اقدامات ایمنی بر روی خط، این تأسیسات آبرسانی مجدداً در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: به دنبال بارندگی‌های کم‌سابقه و سیلاب‌های سهمگین اخیر که بخش‌هایی از زیرساخت حیاتی انتقال آب سد سلمان فارسی به ۱۱ شهر و ۴۶ روستای جنوب استان فارس را با آسیب جدی مواجه ساخت، خط انتقال آب شرب این سد در دو مقطع زمانی و در دو نقطه متفاوت دچار شکستگی شد؛ رخدادی که می‌توانست زندگی روزمره هزاران نفر از مردم منطقه را با بحران جدی مواجه کند، اما با مدیریت هوشمندانه، حضور میدانی مسئولان کشوری و استانی و همت جهادی نیروهای تخصصی و واکنش سریع شرکت آبفا فارس، به صحنه‌ای ماندگار از اقتدار خدمت‌رسانی تبدیل شد.

مدیرعامل آبفا فارس افزود: از نخستین ساعات وقوع حادثه در نقطه اول، سیف الله آقابیگی مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو، محمد امجد مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور و غلامرضا غلامی مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری فارس، مدیران ارشد شرکت آبفا فارس، فرمانداران و مدیران محلی با حضور میدانی در محل حادثه و تشکیل ستاد مدیریت بحران در همان محل، فرماندهی بحران را به‌صورت مستقیم در دست گرفتند و عملیات ترمیم خط انتقال ۱۰۰۰ میلی‌متری GRP خط آبرسانی لارستان از سد سلمان با حداکثر توان فنی و انسانی آغاز شد؛ ضمن اینکه عملیات آبرسانی به مردم منتفع از این خط آبرسانی از محل منابع جایگزین بدون وقفه ادامه یافت.

وی ادامه داد: در مرحله نخست ترمیم، نیروهای متخصص آبفا فارس در شرایط دشوار جوی، سرمای سحرگاهی، زمین ناپایدار و فشار بالای سیلاب، با تلاشی شبانه‌روزی موفق به ترمیم، هواگیری و مقاوم سازی اولیه خط آبرسانی مزبور شدند؛ اما شدت آسیب‌های ناشی از سیلاب و صدمات پنهان به پوشش خط و پدیده گالی منجر به شکستگی مجدد در نقطه‌ای دیگر از مسیر خط انتقال شد که حساسیت این شریان حیاتی را دوچندان کرد.

شبانی تصریح کرد: با وقوع این حادثه، مرحله دوم عملیات ترمیم با حضوری پررنگ‌تر و تصمیم‌گیری‌های فنی دقیق‌تر از سوی مسئولان کشوری و استانی آغاز شد. در این مرحله که با حضور میدانی حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همراه بود، عملیات ترمیم با نظارت مستقیم مدیران ارشد، بازسازی پوشش خط، ایمن‌سازی مسیر، تثبیت بستر لوله و آماده‌سازی برای بتن‌ریزی نهایی در دستور کار قرار گرفت تا پایداری خط انتقال تضمین شود.

وی افزود: با توجه به اینکه این خط انتقال در مسیر خود از دشت عبور می‌کند و با توجه به تغییر بافت زمین و سست شدن بافت خاک بر اثر بارندگی‌ها و همچنین پدیده گالی، این خط آبرسانی پس از ترمیم در مرحله‌ی دوم شکستگی، دیروز برای مرتبه‌ی سوم در نقطه‌ای دیگر دچار شکستگی شد که محل حادثه در همان ساعت اولیه شناسایی و اکیپ‌های عملیاتی و تجهیزات بازسازی برای ترمیم مجدد خط به منطقه اعزام شده اند.

شبانی با اشاره به اینکه ترمیم خط به سرعت انجام خواهد شد، اظهار کرد: هشت کیلومتر از خط انتقال آب لارستان در معرض آسیب سیل و پدیده‌ی گالی است که طی عملیاتی در سال‌های اخیر ۲ کیلومتر از آن با لوله‌هایی از جنس چدن داکتیل تعویض شده است و تعویض شش کیلومتر باقیمانده نیاز به اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان دارد که اقدامات اولیه برای تخصیص این اعتبار انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در پایان با اشاره به اینکه در تمام مدت ترمیم این خط انتقال در شهرستان‌های منتفع از خدمات آن، علاوه بر منابع آبرسانی جایگزین، چندین دستگاه تانکر سیار به طور مستمر وظیفه‌ی آبرسانی به مردم را انجام داده اند، گفت: امروز، خط انتقال آب سد سلمان، نماد هم‌افزایی ملی، مدیریت جهادی، پاسخگویی سریع، مسئولیت‌پذیری و تعهد بی‌وقفه به مردم است؛ روایتی روشن از آن‌که وقتی اراده ملی، تخصص فنی و مدیریت میدانی در کنار هم قرار می‌گیرند، حتی سهمگین تریسیلاب‌ها نیز توان توقف شریان خدمت‌رسانی را نخواهند داشت.