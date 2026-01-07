به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری عصر چهارشنبه در نهمین جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان فارس گفت: برای نخستین بار در کشور طرح جامع آب استان فارس پس از انجام مطالعات کامل، مراحل نهایی تدوین را طی میکند و به زودی برای تصویب در شورای برنامهریزی مطرح و پس از آن اجرایی میشود.
وی ادامه داد: با وجود بارشهای خوب اخیر، افزایش حجم ذخایر سدها و رشد میانگین بارندگی بلند مدت مشابه سال گذشته، به معنی برونرفت از وضعیت خشکسالی نیست.
گفت: یکی از مباحث مد نظر شرکت آب منطقهای، تدوین طرح جامع آب استان بوده که طی ۲ سال گذشته مطالعات آن کامل و طرح تقریباً نهایی شده است.
مدیرعامل آب منطقهای فارس با بیان اینکه، استان فارس برای نخستین بار در کشور اقدام به تدوین طرح جامع آب کرده است، افزود: به زودی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی، طرح جامع آب فارس برای بررسی و تصویب نهایی در شورای برنامهریزی استان مطرح خواهد شد.
بدری با تاکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای مدیریت و حفاظت منابع محدود آب، گفت: تشکیل شورای مدیریت آبخوان، طرحی است در راستای افزایش مشارکت مردمی برای حفاظت و صیانت از منابع آب.
وی مواجهه قانونی و سلبی با چاهها و بهرهبرداران غیرمجاز از منابع آب، طی سنوات گذشته تاکنون را بسیار پُرهزینه و در عین حال کم اثر توصیف و اضافه کرد: مشارکت مردمی برای فرهنگسازی و نظارت بر بهرهبرداری از آبخوانها، راهکاری اثرگذار در مبحث حفاظت و صیانت از منابع آب محسوب میشود.
دبیر کارگروه سازگاری با کمآبی فارس همچنین از برنامهریزی برای اجرای ۲ رویداد ملی ارتقا بهرهوری آب و مدرسه زمستانه توسط آب منطقهای و با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف خبر داد و گفت: رویداد ملی ارتقا بهرهوری آب که ۸ بهمن ماه در شیراز برگزار میشود، استقبال بسیار خوبی را در سطح کشور و استان به دنبال داشته است.
بدری تصریح کرد: مدرسه زمستانه یک رویداد ملی محسوب میشود و مخاطب آن دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی در رشتههای مرتبط با آب هستند. این رویداد چهارروزه که از ۲۸ دیماه در شیراز آغاز میشود، با هدف تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه آب طراحی و اجرایی شده است.
