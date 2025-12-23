به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدی‌نیا ظهر سه شنبه در سفر به شهرستان خنج، از محل شکستگی خط لوله اصلی انتقال آب سد سلمان فارسی در محدوده دشت سیف‌آباد و روستای جنگویه بازدید و روند رسیدگی به این مشکل را از نزدیک بررسی کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در تشریح این بازدیدها گفت: در اجرای دستورات رئیس‌جمهور، وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران کشور، مقرر شد بازدیدهای میدانی از مناطق سیل‌زده انجام شود تا ارزیابی دقیقی از وضعیت خسارات و اقدامات صورت‌گرفته انجام گیرد.

وی ادامه داد: در شهرستان خنج اقدامات مناسبی در حوزه مدیریت سیل و جلوگیری از ورود سیلاب به شهرها، روستاها و مناطق مختلف انجام شده که قابل تقدیر است، اما در عین حال در برخی نقاط نیز خساراتی وارد شده که نیازمند بررسی دقیق است.

ساجدی‌نیا با تأکید بر اهمیت مدیریت هماهنگ بحران افزود: اقدام به‌موقع، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پایش مستمر شرایط، نقش مؤثری در کاهش خسارات و مدیریت صحیح شرایط بحرانی دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: این بازدیدهای میدانی کمک می‌کند تا مسئولان از نزدیک با ابعاد خسارات و مشکلات موجود آشنا شوند و تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ شود.

وی با اشاره به روند ارزیابی خسارت‌ها تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسان این سازمان در چهار استان سیل‌زده کشور مستقر هستند و در استان فارس و شهرستان خنج نیز بررسی و ارزیابی خسارات همچنان ادامه دارد.

ساجدی‌نیا تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا هفته آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم و گزارش کامل برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت دولت ارائه شود.