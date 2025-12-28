ورود فاضلاب شهری البرز عامل اصلی آلودگی رودخانه شور ملارد

سعید شهند، در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری جدی پرونده آلودگی رودخانه شور و اجرای اقدامات اصلاحی در محل دفن پسماند اخترآباد خبر داد.
وی در ادامه با اشاره به سابقه طولانی آلودگی رودخانه شور گفت: موضوع آلودگی این رودخانه سالهاست در دست بررسی است و علیه عاملان آن قبلاً اعلام جرم شده، اما احکام صادره متناسب با حجم تخلف نبوده است.
شهند افزود: این پرونده با مصوبه مراجع ذیصلاح استانی مجدداً به دستگاه قضائی ارجاع شده و تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری میشود.
رئیس محیط زیست ملارد منشأ اصلی آلودگی رودخانه شور را خارج از استان تهران دانست و گفت: ورود فاضلاب خام از شهرک صنعتی اشتهارد در استان البرز و تصفیهخانه فاضلاب شهری کرج دو عامل اصلی این آلودگی هستند. ارتقای سیستمهای تصفیه و حذف تخلیه ناقص یا بایپس فاضلاب، راهکار اصلی است.
وی همچنین درباره محل دفن پسماند اخترآباد توضیح داد: پسماند سه شهرستان ملارد، شهریار و قدس به این محل منتقل میشود و با پیگیریها و اخطارهای صورت گرفته، دفن روزانه پسماند به صورت اصولی و بهداشتی انجام میشود.
شهند تصریح کرد: یکی از چالشهای مهم، مدیریت شیرابههاست. به سازمان پسماند مهلت داده شده تا مطالعات لازم انجام و پیمانکار واجد شرایط برای اجرای استانداردهای لازم انتخاب شود.
رئیس محیط زیست ملارد در پایان بر ضرورت اجرای طرح جامع پسماند تأکید کرد و گفت: این طرح شامل برنامهریزی برای تفکیک از مبدأ، بازیافت و مدیریت اصولی پسماند است و شهرداریهای ملارد و صفادشت موظف هستند تا پایان سال آن را تصویب و مبنای عمل قرار دهند.
