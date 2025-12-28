به گزارش خبرنگار مهر، حسین میجانی، عصر یکشنبه در اختتامیه نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن جنوب کرمان با اشاره به سطح کیفی بالای این رویداد اظهار داشت: نمایشگاه امسال نشان‌دهنده ظرفیت واقعی جنوب استان در حوزه صنعت معدن و کشاورزی بود و می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های جدید شود.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی تکمیل زیرساخت‌ها است افزود: تأمین آب برق و گاز وظیفه ذاتی ماست و در همین راستا شهرک صنعتی فاریاب در حال تکمیل بوده و توسعه واحدهای معدنی در چارچوب تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد محیط زیستی دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد شهرک‌هایی با استانداردهای محیط زیستی سطح سه و چهار هستیم و تلاش داریم شهرک‌های صنعتی استان کرمان در این حوزه پیشگام باشند.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان، با اشاره به راه‌اندازی خوشه صنعتی خرمای جنوب کرمان بیان کرد: با حمایت ویژه شهرک‌های صنعتی تلاش می‌کنیم خرمای جنوب کرمان از حالت سنتی خارج شده و در بازارهای جهانی معرفی شود.

وی گفت: در قالب این خوشه کشاورزان سردخانه‌داران و واحدهای سورتینگ و فرآوری در کنار هم قرار می‌گیرند و با ایجاد دفتر انبار و مراکز فرآوری زنجیره ارزش خرما به صورت منسجم شکل می‌گیرد.

میجانی، از حمایت شهرک‌های صنعتی از کنسرسیوم‌های تخصصی خبر داد و گفت: کنسرسیوم صادراتی خرما طی ماه‌های اخیر با حضور در نمایشگاه‌ها و هاب‌های تجاری چند کشور خارجی نتایج مؤثری در توسعه صادرات محصولات جنوب کرمان به دست آورده است.

وی از پیش‌بینی صنایع جانبی از جمله کنسروسازی رب گوجه‌فرنگی و فرآوری محصولات صادراتی خرما در این شهرک خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان از سرمایه‌گذاران شمال و جنوب این استان دعوت کرد با مشارکت در طرح ایجاد نخستین شهرک صنعتی فناوری استان، در مسیر توسعه اقتصادی اشتغال‌زایی و هم‌افزایی منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند.