استانها بوشهر
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶
سد اخند عسلویه سرریز شد
بوشهر- در پی بارندگیهای اخیر، ظرفیت سد اخند تکمیل و آب آن سرریز شده است.
