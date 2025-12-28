  1. استانها
  2. بوشهر
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

سد اخند عسلویه سرریز شد

بوشهر- در پی بارندگی‌های اخیر، ظرفیت سد اخند تکمیل و آب آن سرریز شده است.

