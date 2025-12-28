فعالیت سامانه بارشی در بوشهر ادامه دارد

زهرا راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای اخیر سامانه بارشی وارد استان شده و نقاط مختلف استان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار گرفته است که بیشترین بارش مربوط به جزیره خارگ بوده است.
وی با اشاره به ثبت ۶۰ میلیمتر بارندگی در جزیره خارگ بیان کرد: در شهرستانهای دیر و گناوه نیز به ترتیب ۲۷ و ۲۱ میلیمتر بارش ثبت شده است.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان بوشهر از تداوم فعالیت سامانه بارشی در نقاط مختلف استان تا صبح فردا خبر داد و افزود: در روزهای دوشنبه و سهشنبه نیز بارشها بهصورت پراکنده در سطح استان پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه وزش بادهای جنوب شرقی و سپس شمال غربی در سواحل استان از امروز تا روز پنجشنبه ادامه دارد افزود: روند کاهش دما از فردا آغاز میشود و بیشترین افت دما در صبح روز سهشنبه خواهد بود.
راستگو تصریح کرد: از روز دوشنبه تا پنجشنبه دمای هوا بین چهار تا ۹ درجه سانتیگراد در مناطق مختلف استان کاهش مییابد و در برخی نقاط مرتفع حتی احتمال کاهش دما به کمتر از پنج درجه سانتیگراد نیز وجود دارد.
وی از صدور هشدار نارنجی هواشناسی و هشدار نارنجی دریایی خبر داد و تأکید کرد: با توجه به احتمال سیلابی شدن مسیرها، از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها خودداری شود و همچنین فعالیتهای کوهنوردی تا اطلاع ثانوی انجام نشود.
