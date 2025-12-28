مراسم روز سیراف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر هفته فرهنگی سیراف صبح یکشنبه در آئین افتتاح نخستین روز هفته فرهنگی سیراف اظهار کرد: بازخوانی هویت تاریخی سیراف، پیونددهنده گذشته پرافتخار و آینده روشن این شهر است
سعید علیدوست با اشاره به جایگاه تاریخی سیراف در حوزه تجارت دریایی، فرهنگ و تمدن، اضافه کرد: هفته سیراف صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمادی از ریشهها، هویت و پیشینهای است که قرنها در حافظه تاریخی این سرزمین زنده مانده و امروز نیز میتواند الهامبخش نسلهای آینده باشد.
وی با بیان اینکه برگزاری هفته فرهنگی سیراف حاصل همدلی و مشارکت جمعی نهادهای فرهنگی، اجرایی و مردم شهر است، افزود: این رویداد با هدف پاسداشت میراث فرهنگی، تقویت هویت شهری و ایجاد پیوندی عمیقتر میان نسل امروز و گذشته پرافتخار سیراف طراحی شده است.
دبیر هفته فرهنگی سیراف، این هفته را فرصتی برای گفتوگو، هماندیشی و معرفی ظرفیتها و توانمندیهای شهر در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری، اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان عنوان و تأکید کرد: آیندهای روشن تنها با شناخت درست از گذشته و بهرهگیری آگاهانه از آن ساخته میشود.
وی از همراهی و حمایت امام جمعه بخش سیراف، شورای فرهنگ عمومی، امام جمعه اهل سنت شهر سیراف، بخشدار، نهادهای اجرایی، هنرمندان، فعالان فرهنگی و مردم شهر قدردانی کرد و نقش این همافزایی را در تحقق این رویداد فرهنگی تعیینکننده دانست.
علیدوست ابراز امیدواری کرد برنامههای پیشبینیشده در هفته فرهنگی سیراف، بتواند تصویری شایسته از جایگاه واقعی این شهر تاریخی در سطح ملی و بینالمللی ارائه دهد و زمینهساز تقویت همبستگی اجتماعی و فرهنگی در سیراف باشد
