آمادگی ۹ مسجد سنقروکلیایی برای میزبانی آیین اعتکاف ۱۴۰۴

کرمانشاه - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی از آمادگی ۹ مسجد شهری و روستایی این شهرستان برای برگزاری آیین معنوی اعتکاف سال ۱۴۰۴ خبر داد.

حجت‌الاسلام محسن فدایی مسلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری آئین اعتکاف در شهرستان سنقروکلیایی، اظهار کرد: امسال ۹ مسجد در سطح شهر و روستاهای شهرستان برای میزبانی از معتکفین در سال ۱۴۰۴ آمادگی کامل دارند.

وی با بیان اینکه استقبال مردم شهرستان از مراسم اعتکاف در سال‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده است، افزود: در کنار مسجد جامع امام خمینی (ره) و مسجد حضرت جوادالائمه علیه‌السلام، مسجد حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها در شهر سنقر و همچنین ۶ مسجد در روستاهای شهرستان نیز میزبان معتکفین خواهند بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و محتوایی اعتکاف امسال تصریح کرد: به همت طلاب حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و معلمان شهرستان، حضور دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های متنوعی همراه خواهد بود که شامل محافل قرآنی و معرفتی، حلقه‌های شناختی، جلسات پرسش و پاسخ و نشست‌های بصیرتی با موضوعاتی همچون مقاومت و سبک زندگی شهدا است.

دبیر ستاد اعتکاف شهرستان سنقروکلیایی افزود: با مدیریت و هدایت امام جمعه محترم سنقروکلیایی و در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این سنت حسنه، جلسات متعدد هماهنگی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در سطح شهرستان برگزار شده است.

حجت‌الاسلام فدایی مسلک همچنین از پیش‌بینی برگزاری ۲۰ محفل انس با قرآن و اجرای برنامه‌های اعتکاف علمی در ایام اعتکاف امسال خبر داد و گفت: تمامی این برنامه‌ها با هدف تعمیق باورهای دینی، ارتقای سطح معنویت و تقویت روحیه مقاومت به‌ویژه در میان نسل جوان طراحی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آئین اعتکاف سال ۱۴۰۴ با شعار «معنویت و مقاومت» برگزار خواهد شد و تلاش مجموعه فرهنگی شهرستان بر این است که با مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادها، این آئین نورانی با شکوه، نظم و اثرگذاری هرچه بیشتر در شهرستان سنقروکلیایی برگزار شود.

