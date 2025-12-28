آمادگی ۹ مسجد سنقروکلیایی برای میزبانی آیین اعتکاف ۱۴۰۴

حجتالاسلام محسن فدایی مسلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای برگزاری آئین اعتکاف در شهرستان سنقروکلیایی، اظهار کرد: امسال ۹ مسجد در سطح شهر و روستاهای شهرستان برای میزبانی از معتکفین در سال ۱۴۰۴ آمادگی کامل دارند.
وی با بیان اینکه استقبال مردم شهرستان از مراسم اعتکاف در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است، افزود: در کنار مسجد جامع امام خمینی (ره) و مسجد حضرت جوادالائمه علیهالسلام، مسجد حضرت امالبنین سلاماللهعلیها در شهر سنقر و همچنین ۶ مسجد در روستاهای شهرستان نیز میزبان معتکفین خواهند بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی با اشاره به برنامههای فرهنگی و محتوایی اعتکاف امسال تصریح کرد: به همت طلاب حوزههای علمیه برادران و خواهران و معلمان شهرستان، حضور دانشآموزان با اجرای برنامههای متنوعی همراه خواهد بود که شامل محافل قرآنی و معرفتی، حلقههای شناختی، جلسات پرسش و پاسخ و نشستهای بصیرتی با موضوعاتی همچون مقاومت و سبک زندگی شهدا است.
دبیر ستاد اعتکاف شهرستان سنقروکلیایی افزود: با مدیریت و هدایت امام جمعه محترم سنقروکلیایی و در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر این سنت حسنه، جلسات متعدد هماهنگی با دستگاهها و نهادهای مختلف در سطح شهرستان برگزار شده است.
حجتالاسلام فدایی مسلک همچنین از پیشبینی برگزاری ۲۰ محفل انس با قرآن و اجرای برنامههای اعتکاف علمی در ایام اعتکاف امسال خبر داد و گفت: تمامی این برنامهها با هدف تعمیق باورهای دینی، ارتقای سطح معنویت و تقویت روحیه مقاومت بهویژه در میان نسل جوان طراحی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آئین اعتکاف سال ۱۴۰۴ با شعار «معنویت و مقاومت» برگزار خواهد شد و تلاش مجموعه فرهنگی شهرستان بر این است که با مشارکت همه دستگاهها و نهادها، این آئین نورانی با شکوه، نظم و اثرگذاری هرچه بیشتر در شهرستان سنقروکلیایی برگزار شود.
