دعوت از مردم کنگاور برای اهدای خون

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی استان، تیم خون‌گیری انتقال خون کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان کنگاور مستقر می‌شود.

وی افزود: این برنامه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل ساختمان انتقال خون کنگاور برگزار خواهد شد و از شهروندان واجد شرایط دعوت می‌شود با حضور در این پایگاه، در نجات جان بیماران مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر نقش حیاتی اهدای خون در حفظ سلامت بیماران خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر، به‌ویژه کارت ملی، برای اهدای خون الزامی است.

میرزاده در پایان با قدردانی از همراهی همیشگی مردم نوع‌دوست استان، تصریح کرد: مشارکت مستمر شهروندان در اهدای خون، پشتوانه‌ای مهم برای خدمات‌رسانی مطلوب به بیماران و مراکز درمانی خواهد بود.