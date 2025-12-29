  1. بین الملل
تاکید مصر بر خط قرمز این کشور در قبال مسئله فلسطین

وزیر خارجه مصر بر خط قرمز این کشور در قبال مسئله فلسطین و همچنین تداوم همکاری ها با گروه های فلسطینی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر تاکید کرد که میان این کشور و جنبش حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در خصوص زمینه سازی برای انتقال به مرحله دوم آتش بس غزه ارتباط و همکاری وجود دارد.

وی اضافه کرد که کوچاندن فلسطینی‌ها همچنان خط قرمزی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر آن را ترسیم کرده است. این کشور هرگز در هیچ ظلمی علیه ملت فلسطین مشارکت نخواهد کرد. مصر با هر کوچ اجباری یا داوطلبانه فلسطینی‌ها مخالف است.

عبدالعاطی بیان کرد: اسرائیل نیز به خوبی از اصول مصر در قبال مسئله فلسطین خبر داد. قاهره در خصوص گذرگاه رفح نیز تاکید دارد که این گذرگاه باید از هر ۲ سمت و نه فقط از یک سمت باز شود.

