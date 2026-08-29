به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل تخصصی نحوه محاسبه تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی به‌صورت رسمی ابلاغ شد.

این دستورالعمل با هدف استفاده بهینه ذی‌نفعان از «سامانه نوسازی ناوگان» تدوین شده و چارچوب مشخصی را برای تعیین میزان گواهی اسقاط مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو ارائه می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، میزان تولید و واردات خودرو با ظرفیت‌های موجود در سامانه نوسازی ناوگان تطبیق داده می‌شود تا فرآیند تعیین تعداد گواهی‌های اسقاط مورد نیاز برای هر مدل یا تیپ خودرو با سازوکار مشخصی انجام شود.

ابلاغ این دستورالعمل همچنین می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی کمک کند؛ چرا که تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم به رعایت ضوابط تعیین‌شده برای تأمین گواهی اسقاط خواهند بود. از سوی دیگر، اجرای این سازوکار امکان رصد دقیق‌تر ارتباط میان ورود خودروهای جدید به بازار و خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را فراهم می‌کند.

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