به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خانجانی افشار ظهر شنبه در مراسم افتتاح گلخانه روستای «قایش» شهرستان رزن با حضور استاندار همدان، فرماندار رزن و سایر مسئولان استانی و شهرستانی اظهار کرد: هماکنون ۴۲ هکتار از اراضی شهرستان رزن زیر کشت گلخانهای قرار دارد و ۸۳ واحد گلخانهای در زمینه تولید محصولات کشاورزی فعال هستند.
وی افزود: همزمان با هفته دولت بهرهبرداری از گلخانههای جدید در ۱۰ نقطه شهرستان رزن انجام شد که مجموع سطح این پروژهها به ۵.۵ هکتار میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: برای اجرای این پروژهها در مجموع ۱۵۷ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده که بخش عمده این سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی تامین شده است.
خانجانی افشار با اشاره به افتتاح نمادین گلخانه یک هکتاری روستای قایش، گفت: توسعه کشتهای گلخانهای نقش مهمی در افزایش تولید، بهرهوری و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی دارد.
وی با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی گلخانهها افزود: میزان اشتغالزایی در کشت گلخانهای در مقایسه با کشت مزرعهای بهمراتب بیشتر است به نحوی که در یک هکتار مزرعه ممکن است یک نفر مشغول فعالیت باشد اما در یک هکتار گلخانه حدود ۱۰ نفر بهصورت مستقیم مشغول به کار میشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: توسعه گلخانهها از جمله برنامههای مهم در راستای افزایش بهرهوری، تولید پایدار محصولات کشاورزی و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق مختلف استان است.
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