بارش شدید تگرگ در بیکاه رودان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه هم‌زمان با فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان هرمزگان، بارش تگرگ همراه با باران و وزش باد شدید بخش‌هایی از شهر بیکاه را دربر گرفت.

شدت تگرگ در برخی نقاط به حدی بود که خساراتی به محصولات کشاورزی به‌ویژه باغات مرکبات و صیفی‌جات وارد کرد

بر اساس اعلام منابع محلی، بارش تگرگ و باران باعث آب‌گرفتگی معابر و کندی تردد در برخی خیابان‌ها شده است.

مسئولان محلی با تأکید بر تداوم ناپایداری‌های جوی، از شهروندان خواستند ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در زمان بارندگی و حضور در فضاهای باز و مناطق پرخطر خودداری کنند.

همچنین برآورد دقیق خسارات پس از پایان فعالیت سامانه بارشی اعلام خواهد شد.