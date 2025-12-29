بارش شدید تگرگ در بیکاه رودان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان با فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان هرمزگان، بارش تگرگ همراه با باران و وزش باد شدید بخشهایی از شهر بیکاه را دربر گرفت.
شدت تگرگ در برخی نقاط به حدی بود که خساراتی به محصولات کشاورزی بهویژه باغات مرکبات و صیفیجات وارد کرد
بر اساس اعلام منابع محلی، بارش تگرگ و باران باعث آبگرفتگی معابر و کندی تردد در برخی خیابانها شده است.
مسئولان محلی با تأکید بر تداوم ناپایداریهای جوی، از شهروندان خواستند ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در زمان بارندگی و حضور در فضاهای باز و مناطق پرخطر خودداری کنند.
همچنین برآورد دقیق خسارات پس از پایان فعالیت سامانه بارشی اعلام خواهد شد.
