به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: این افراد بهدلیل طغیان آب در مسیر تنگه گرفتار شده بودند که با پیگیری مدیریت بحران استانداری و انجام هماهنگیهای لازم، عملیات امدادرسانی انجام شد و صبح امروز با موفقیت نجات یافته و به محل امن منتقل شدند.
وی افزود: در این عملیات، فرماندار شهرستان پارسیان نیز با حضور میدانی در محل، روند امدادرسانی را پیگیری کرد و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به هشدارهای ایمنی، از شهروندان و هماستانیها خواست با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ساعات آینده، از ترددهای غیرضروری و توقف یا استقرار در حریم رودخانهها و مسیرهای پرخطر خودداری کنند.
حسنزاده رعایت نکات ایمنی و همکاری با دستگاههای مسئول را عاملی مهم در حفظ جان و اموال شهروندان دانست و بر ضرورت هوشیاری کامل در شرایط ناپایدار جوی تأکید کرد.
