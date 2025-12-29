  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
رفیعی به مناسبت ولادت امام جواد(ع) سخنرانی می‌کند

به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت امام محمدتقی، امام جواد (ع)، و حضرت علی‌اصغر (ع)، مراسم جشنی از سوی هیئت حضرت سیدالشهدا (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت امام محمدتقی، امام جواد (ع)، و حضرت علی‌اصغر (ع)، مراسم جشنی از سوی هیئت حضرت سیدالشهدا (ع) برگزار می‌شود.

این مراسم در جوار حرم مطهر حضرت موسی مبرقع (ع)، فرزند بلافصل امام جوادالائمه (ع)، برگزار خواهد شد.

در این آئین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی به‌عنوان سخنران به ایراد سخن خواهد پرداخت و حاج سیدرضا تحویلدار به مدیحه‌سرایی می‌پردازد.

این مراسم روز چهارشنبه هم‌زمان با شام ولادت، از ساعت ۲۰:۳۰، در خیابان آذر، کوچه ۵۹، روبه‌روی مسجد چهل‌اختران برگزار می‌شود. حضور در این مراسم ویژه برادران اعلام شده است.

فاطمه علی آبادی

