علی‌اصغر باقرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرگونه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدون تکیه بر سرمایه اجتماعی و فرهنگ غنی، ناپایدار خواهد بود و از همین رو، سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ یک ضرورت ملی است.

وی با اشاره به تأکید حاکمیت بر لزوم فرهنگ‌سازی در موضوعاتی نظیر حجاب و سبک زندگی، افزود: این رویکرد خود نشان‌دهنده اهمیت کار فرهنگی است، اما نقد موجود نسبت به بودجه نهادهای فرهنگی، ناظر بر حذف این بودجه‌ها نیست، بلکه بر میزان اثربخشی و عدالت در نحوه تخصیص منابع تمرکز دارد.

نماینده بابلسر و فریدون‌کنار تصریح کرد: پیش از هر اقدامی، باید بنگاه‌ها و هلدینگ‌های مالی زیان‌ده که به حیات خلوت‌های غیرمولد تبدیل شده و بار مالی بر دوش بودجه عمومی گذاشته‌اند، مورد اصلاح قرار گیرند؛ این موضوع یک ضرورت مدیریتی و اقتصادی است.

باقرزاده با تأکید بر لزوم بازنگری ساختاری در بخش فرهنگ، خاطرنشان کرد: بودجه فرهنگی نباید صرفاً صرف هزینه‌های جاری، اداری و نهادهایی شود که خروجی قابل سنجش در سطح جامعه ندارند و راه‌حل، نه حذف کامل بودجه فرهنگی و نه افزایش بی‌ضابطه آن، بلکه اصلاح نظام تخصیص و نظارت است.

وی افزود: منابع فرهنگی باید به سمت فعالیت‌های شفاف، مردمی و نتیجه‌محور هدایت شود؛ فعالیت‌هایی که با بدنه جامعه ارتباط مستقیم داشته و به تولید محتوای ارزشمند و تقویت هویت ملی منجر شود.

نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضع ما در مجلس، حمایت از بودجه فرهنگی مؤثر و هدفمند است؛ بودجه‌ای که با تحول در نحوه هزینه‌کرد و ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی همراه باشد.