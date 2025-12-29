در کشور مدیران عالم داشتیم ولی حکمرانی علمی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در سی و یکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی که صبح امروز دوشنبه ۸ دی ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به ضرورت برگزاری جشنوارهها گفت: جشنوارهها حتماً باید برگزار شوند؛ چون برای پژوهشگران الگوسازی میکنند و قطعاً در سیاستگذاری تأثیرگذار خواهند بود. بهخصوص در این دوره که در بعضی از وجوه، دورهای بسیار متفاوت و متمایز است.
وی با اشاره به اعتقاد رئیسجمهور به حکمرانی علم گفت: ما مدیران عالم زیاد داشتیم، ولی حکمرانی علمی نداشتیم. حکمرانی علمی مستلزم اعتماد به علم است، اثر بخشیدن به دستاوردهای علمی، و البته نظام و دولت هم باید در این مسیر همراه باشند. اگر حکمرانی علمی داشتیم، بسیاری از بحرانهای محیطزیستی، بحرانهای سلامت و بحرانهای اجتماعی پیش نمیآمد. ما در این زمینه یک نقطه ضعف برجسته داشتیم.
وزیر علوم افزود: ولی امروز آقای رئیسجمهور واقعاً معتقد به دانشگاه و معتقد به تحقیقات هستند و انتظار هم دارند که نهاد علم مسئولیت اجتماعی خودش را ایفا کند. دانشگاه، استاد و پژوهشگر نسل امروز، پژوهشگری است که دغدغه اجتماع خودش و دغدغه حل مسئله را هم داشته باشد؛ گرچه نباید از ارزش ذاتی تولید علم و حرکت بر لبه دانش غفلت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید دچار افراط و تفریط شویم، گفت: در بعضی ادوار، هیچ توجهی به کارکرد اجتماعی علم نشده و در بعضی ادوار، تمام ارزش علم به تأثیر مستقیم آن تقلیل پیدا کرده است؛ در حالی که علم همیشه مؤثر است. وقتی برای ارزیابی و ارزشگذاری میپرسیم این علم چه کار کرده، تاریخ چه کار میکند، فلسفه چه کار میکند، ریاضیات چه کار میکند؛ باید توجه داشته باشیم که اینها بنیادهای علم، تحقیقات و فناوری هستند.
سیمایی صراف با اشاره به قانون برنامه هفتم گفت: در قانون برنامه برای ما سرانه تولید علم را مینویسند. ولی بعد عنوان میشود چرا ارزیابیها فقط بر اساس مقاله است! در حالی که سرانه مقالات به اعضای هیئت علمی در دنیا ۳، ۴ یا ۵ است.
وی افزود: مقاله ارزشمند است، اختراع، نوآوری و فناوری هم ارزشمند است؛ منتها تحقیقات دو کارکرد دارد: گاهی تحقیقات بنیادی است، حرکت بر لبه دانش است که باید منتشر شود، باید در شبکه علم و اجتماعات علمی حضور داشته باشد؛ و گاهی هم تحقیقات مؤثر در حل مسئله است.
وزیر بهداشت اظهار کرد: البته پزشکی از این جهت خیلی متهم نیست؛ پزشکی همیشه و خوشبختانه تأثیرگذاریاش در جامعه دیده شده و رویتپذیر است و روزبهروز بیشتر دیده میشود.
