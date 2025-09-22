یارانه حدود ۳ میلیون نفر دیگر در کمتر از یک ماه قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه نقدی و کمک معیشتی مرداد ماه دهک‌های چهارم تا نهم به مبلغ ۱۳۹ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال بود که به حساب ۱۵ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۴۹۵ نفر ۳۰ مرداد ماه امسال واریز شد.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار داشتند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل واریز می‌شود.

این عدد برای یارانه شهریور ماه برای همین ۶ دهک به مبلغ ۱۳۱ هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد که به حساب ۱۴ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۷۰ نفر واریز شد.

بر اساس دهک‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم مشمولان یارانه نقدی شهریور ماه بودند که یارانه نقدی آنها امشب به حساب سرپرستان این خانوارها واریز می‌شود.

مقایسه دو عدد تعداد مشمولان یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی مرداد و شهریور ماه این ۶ دهک نشان می‌دهد در مدت یک ماه ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۷ نفر از لیست یارانه‌بگیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شدند که بخشی از آنها از جامعه کارگری هستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر بیش از یک ماه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ملاک این وزارتخانه در خصوص شیوه محاسبه درآمد افراد به ویژه کارگران که از امنیت شغلی برخوردار نبوده و ۹۰ درصد آنها با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، هنوز پاسخی دریافت نکرده است.