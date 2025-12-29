جلسه ویژه وزیر ورزش با چهار باشگاه لیگ برتری/ بررسی اتفاقات فوتبالی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور رئیس فدراسیون فوتبال و مالکان و مدیران باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان برگزار خواهد شد، وضعیت الزامات و استانداردهای AFC و روند استانداردسازی این چهار باشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

احمد دنیامالی شنبه شب از برگزاری این نشست خبر داده بود و با توجه به اهمیت موضوع، جلسه به‌صورت اضطراری در دستور کار قرار گرفت.

پیش‌بینی می‌شود بررسی حواشی اخیر فوتبال کشور و راهکارهای رفع مشکلاتی که منجر به بروز برخی اختلاف‌نظرها شده بود نیز از دیگر محورهای این نشست باشد.