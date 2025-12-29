عبدالله میرزایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام خادمان این موکب به استان کرمان اظهار داشت: این اعزام با همکاری و همراهی سپاه ناحیه سیدالشهدا (ع) دیر انجام شده است و در قالب آن، ۱۱ نفر از خادمان موکب به مدت چهار روز در گلزار شهدای کرمان مستقر میشوند تا به زائران مرقد مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خدمترسانی کنند.
مدیر اجرایی موکب بیت الزهرا (س) شهرستان دیّر با اشاره به سوابق فعالیت این موکب افزود: موکب بیتالزهرا (س) شهرستان دیّر طی سالهای گذشته و امسال در مناسبتهای مختلف مذهبی، بهویژه در ایام برگزاری مراسم اربعین حسینی و حضور در کربلای معلی، بهصورت مستمر به زائران سیدالشهدا (ع) خدمترسانی کرده و با ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و اسکان موقت، نقش فعالی در میزبانی از زائران ایرانی و غیرایرانی داشته است.
وی تصریح کرد: خدمت به زائران شهدا و اهلبیت (ع) از افتخارات خادمان این موکب محسوب میشود و حضور در کرمان به مناسبت گرامیداشت مقام والای شهید حاج قاسم سلیمانی، در ادامه مسیر خدمترسانی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری انجام میشود.
میرزایی در پایان ضمن قدردانی از حمایت و همکاری سپاه ناحیه سیدالشهدا (ع) دیر، اظهار امیدواری کرد این اقدام در راستای تکریم زائران و پاسداشت نام و راه شهدا، اثرگذار باشد.
