بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز یکشنبه با فعالیت موج اول سامانه بارشی بر روی جو منطقه انتظار داریم که تا ساعات شب، علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای در همه نقاط استان رگبار باران، گاهی رعدوبرق، در شهرهای سردسیر رگبار برف و در ارتفاعات و گردنهها بارش برف را شاهد باشیم.
وی گفت: به طور موقت از بامداد دوشنبه تا دوشنبهشب قدری از شدت ناپایداریها کاسته میشود؛ اما مجدداً از دوشنبهشب تا ظهر سهشنبه با فعالیت و تقویت موج دوم این سامانه، بارشها در سطح منطقه نمود بیشتری خواهند داشت.
مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: در این بازههای زمانی و پیرو هشدار سطح نارنجی صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، انسداد برخی نقاط و راههای روستایی، ریزش کوه، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازهها، خطر سقوط اشیا و … همراه خواهد بود.
مرادپور، گفت: سامانه بارشی از بعدازظهر سهشنبه از روی جو منطقه خارج میشود و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پوشش ابر و وزش باد پدیدههای غالب آسمان منطقه هستند.
وی افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای روزانه روند کاهشی را خواهند داشت.
