به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ولادت با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، گرامیداشت روز پدر و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، پویش درختکاری در خرمآباد برگزار میشود.
این پویش روز شنبه ۱۳ دیماه رأس ساعت ۹ صبح در ابتدای میدان تیر، ضلع غربی ساختمانهای تعاونی مسکن ارتش، کنار بوستان داغداغان برگزار خواهد شد.
مسئولان برگزارکننده از عموم طبیعتدوستان، گروهها و تشکلهای مردمی و اصحاب رسانه و خبرنگاران دعوت کردند تا با حضور فعال خود در این پویش، در ترویج فرهنگ حفظ و توسعه فضای سبز مشارکت کنند.
این برنامه با هدف گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست، توسعه فضای سبز و ایجاد همبستگی اجتماعی برگزار میشود و امید است شهروندان با مشارکت خود نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهری ایفا کنند.
