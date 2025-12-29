  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

پویش درختکاری در خرم‌آباد به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

پویش درختکاری در خرم‌آباد به مناسبت ولادت حضرت علی (ع)

خرم‌آباد- به مناسبت ولادت با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) پویش درختکاری در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ولادت با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، گرامیداشت روز پدر و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، پویش درختکاری در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این پویش روز شنبه ۱۳ دی‌ماه رأس ساعت ۹ صبح در ابتدای میدان تیر، ضلع غربی ساختمان‌های تعاونی مسکن ارتش، کنار بوستان داغداغان برگزار خواهد شد.

مسئولان برگزارکننده از عموم طبیعت‌دوستان، گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و اصحاب رسانه و خبرنگاران دعوت کردند تا با حضور فعال خود در این پویش، در ترویج فرهنگ حفظ و توسعه فضای سبز مشارکت کنند.

این برنامه با هدف گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست، توسعه فضای سبز و ایجاد همبستگی اجتماعی برگزار می‌شود و امید است شهروندان با مشارکت خود نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهری ایفا کنند.

