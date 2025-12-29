کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پیشنهادی دولت، با اکثریت آرا رد شد. این تصمیم پس از بررسی‌های فشرده و انتقادات متعدد نمایندگان از کسری بودجه پنهان، عدم شفافیت در ارقام و ناکافی بودن پیش‌بینی‌ها برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم اتخاذ گردید.

بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، با رد کلیات در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد. در صورت رد کلیات در صحن، دولت موظف است ظرف پنج روز لایحه اصلاح‌شده را مجدداً تقدیم کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دوم دی‌ماه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده بود. این نخستین بودجه یک‌مرحله‌ای کشور است که تمرکز اصلی بر جداول منابع و مصارف دارد.

نمایندگان امیدوارند با اصلاحات دولت، بودجه‌ای واقع‌بینانه‌تر و حمایتی‌تر از مردم تصویب شود. بررسی ادامه‌دار این موضوع در روزهای آتی در صحن مجلس دنبال خواهد شد.