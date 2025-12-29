شکست شناورسازی قشم مقابل هوادار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، امروز تیم‌های هوادار تهران و شناورسازی قشم در ورزشگاه دستگردی تهران به مصاف یکدیگر رفتند.

این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به سود تیم هوادار تهران به پایان رسید. گل‌های تیم میزبان را سلمان بحرانی از روی نقطه پنالتی و امین قاسمی نژاد به ثمر رساندند.

تیم شناورسازی قشم لیگ را در ابتدای فصل با هدایت داوود حق دوست آغاز کرد که پس از چند هفته از این تیم جدا شد و پس از آن، فرشاد پیوس به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد. شاگردان پیوس تاکنون در لیگ، با ثبت چهار باخت و دو تساوی بدون برد باقی مانده‌اند.

شناورسازی قشم در دیدار معوقه خود، روز جمعه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ در ورزشگاه خانگی میزبان تیم آریو اسلامشهر خواهد بود.