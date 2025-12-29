به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه دوشنبه در آئین یادواره شهدای عملیات کربلای ۵ و بزرگداشت سالگرد حماسه ۹ دی در اراک اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در این روز تاریخی، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد و نشان داد ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، راه حق و تبعیت از ولایت را به‌درستی انتخاب می‌کند.

وی افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه ۵۰ نهج‌البلاغه، مسئله ولایت را محور اصلی اختلاف‌ها دانسته و آن را عامل صیانت از حقیقت دین و مسیر حق معرفی می‌کنند.

سردار نقدی تصریح کرد: بصیرت از تشخیص مرجع صحیح اطاعت و انتخاب مسیر درست تبعیت آغاز می‌شود.

وی با اشاره به نام‌گذاری «هفته بصیرت» به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ادامه داد: این شهید والامقام در وصیت‌نامه خود با خطاب قرار دادن اقشار مختلف جامعه، همگان را به یک اصل مشترک یعنی اطاعت از ولایت به‌عنوان محور بصیرت و سعادت دنیا و آخرت توصیه کرده است.

سردار نقدی تاکید کرد: شهید سلیمانی معتقد بود پیروزی در عرصه‌های دنیا و آخرت تنها با تبعیت آگاهانه از ولایت ممکن است و عدول از این مسیر، زمینه‌ساز انحراف و فتنه خواهد بود.

وی با اشاره به حوادث ۹ دی و فتنه سال ۱۳۸۸ افزود: ۹ دی نماد بصیرت ملت ایران در عبور آگاهانه از یکی از پیچیده‌ترین فتنه‌های پس از انقلاب اسلامی است.

سردار نقدی گفت: فتنه ۸۸ کوچک نبود و بزرگ‌ترین تهدید علیه انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تاکنون به‌شمار می‌رفت که با هوشیاری مردم و حضور آگاهانه آنان در صحنه خنثی شد.

وی تصریح کرد: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است هر جا ملت با بصیرت، ولایت‌محور و هوشیار عمل کرده، دشمن ناکام مانده و مسیر انقلاب با قدرت ادامه یافته است.

ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه توانمندی‌ها و عزت خود را به جهانیان نشان داد

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ملت ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه با همبستگی و هوشیاری، قدرت دفاعی و عزت ملی خود را به جهانیان نشان داد و پیام روشنی از وحدت و توانمندی کشور به دشمنان ارسال کرد.

وی افزود: جریان‌های مارکسیستی و مادی‌گرا در صورت ناتوانی در نفوذ اجتماعی، به ترور و جنایت متوسل شدند اما هوشیاری و وحدت اقوام ایرانی، این توطئه‌ها را خنثی کرد.

سردار نقدی تصریح کرد: بیشترین شهدای مقابله با فتنه‌های قومی از همان اقوام بودند که نشان‌دهنده پیوند مستحکم مردم با انقلاب و نظام اسلامی است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس تصریح کرد: ملت ایران در مواجهه با تهاجم نظامی، با بسیج ۲۰ میلیونی، انسجام ملی را تقویت و ظرفیت‌ها و استعدادهای خود را شکوفا کرد و روحیه خودباوری را در کشور تقویت نمود.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: بسیاری از پیشرفت‌های امروز جمهوری اسلامی ایران، ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد.

وی تاکید کرد: فتنه‌هایی مانند حوادث بنزینی و سال ۱۴۰۱ حرکاتی سطحی و زودگذر بودند و پایبندی اکثریت بانوان ایرانی به حجاب نشان می‌دهد این مسائل نماینده خواست عمومی ملت نیست.

سردار نقدی اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: ملت ایران در این نبرد با اقتدار و همبستگی، افتخار آفرید و جهان را از ایستادگی و مقاومت خود شگفت‌زده کرد.

وی گفت: خطرناک‌ترین فتنه پس از انقلاب، توسط افرادی در رأس برخی قوا برخوردار از رأی و اعتماد عمومی، طراحی و اجرا شد.

سردار نقدی تاکید کرد: این جریان با تقلید از روش‌های انقلابی از شعارنویسی تا انتشار بیانیه، تلاش کرد خود را جریان اصلی انقلاب نشان دهد و همین امر، فتنه را به خطرناک‌ترین پس از انقلاب تبدیل کرد.

وی ادامه داد: این فتنه‌ها پیام روشنی به انگلستان، صهیونیست‌های بین‌المللی و آمریکا داشت که تلاش دشمن برای نفوذ در میان مردم ایران شکست خورده و طرح‌های کنونی آن‌ها ضعیف و بی‌اثر است.

سردار نقدی تأکید کرد: پیام این حوادث برای ما نیز روشن است و آن اینکه کلید عبور از فتنه‌ها، «بصیرت» است.

بیش از یک قرن سرمایه‌گذاری صهیونیست‌ها در منطقه در جریان جنگ اخیر فرو ریخت

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به شکست‌های سنگین دشمنان در عرصه نظامی گفت: دشمنی که از جوانان و رزمندگان این ملت ضربات سنگین دریافت کرده امروز در جنگ ۱۲ روزه شکست خورده است.

وی افزود: در این جنگ، ستاد ارتش، وزارت دفاع، فرماندهی نیروی هوایی، مراکز تحقیقات و تسلیحات، پالایشگاه‌ها و برخی مراکز تولیدی دشمن هدف قرار گرفت و خسارات سنگینی به آن‌ها وارد شد.

سردار نقدی تصریح کرد: فراتر از این ضربات نظامی، حادثه بزرگ‌تر، فرو ریختن بیش از ۱۰۰ سال سرمایه‌گذاری صهیونیست‌ها برای تثبیت این رژیم بود.

وی افزود: صهیونیست‌ها بیش از یک قرن با پروژه‌های جهانی، از جمله سوءاستفاده از فجایع تاریخی، جمعیت یهودیان را به سرزمین‌های اشغالی منتقل و منطقه را امن جلوه دادند.

سردار نقدی تاکید کرد: در سال‌های اخیر، جمعیت صهیونیست‌ها به‌طور نسبی با جمعیت فلسطینیان برابر شده بود اما ضربات اخیر موجب شد این روند به‌شدت معکوس شود.

وی گفت: این تحولات نشان می‌دهد موج بزرگ‌تری از کوچ و فرار در راه است و این ضربه‌ای جبران‌ناپذیر برای رژیم صهیونیستی خواهد بود.

سردار نقدی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که دشمن دریافت ملت ایران با ابزار نظامی شکست‌ناپذیر است.

وی تصریح کرد: امروز دشمن به اختلاف‌افکنی داخلی چشم دوخته اما ملت ایران با بصیرت و وحدت، این توطئه‌ها را نیز خنثی می‌کند.

بصیرت اقتصادی محور موفقیت کشور در مواجهه با تحریم‌ها است

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر ضرورت بصیرت در عرصه اقتصاد گفت: در مسائل اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند فهم عمیق و بصیرت هستیم.

وی افزود: بصیرت اقتصادی به معنای درک و پیروی از نسخه‌های ولایت است، برخی مراکز علمی طی دهه‌ها، اقتصاد ملی را نادیده گرفتند و جهانی‌سازی را تنها راه توسعه معرفی کردند.

سردار نقدی تصریح کرد: نسخه واقعی اقتصاد مقاومتی، تولید است و تولید داخلی محور اصلی حل مسائل کشور است.

وی ادامه داد: برخی سران فتنه ۸۸ با اظهارنظرهای خود نسخه‌هایی ارائه می‌دهند که محصول نفوذ خارجی و به ویژه انگلستان بوده و با شرایط کشور همخوانی ندارد.

سردار نقدی با اشاره به تجربه سال‌ها نامگذاری سال‌ها به «تولید» تاکید کرد: با اجرای راهکارهای اقتصادی ولایت، می‌توان تولید داخلی را تقویت، الگوی کشت را اصلاح و از ظرفیت‌های موجود از جمله زمین‌های زیر سدهای بلااستفاده بهره‌برداری کرد.

وی افزود: واردات غیرضروری دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی باید کاهش یابد و تولید داخلی جایگزین شود.

سردار نقدی گفت: کشور ایران دارای ظرفیت‌های بزرگ در صنایع دستی، هنرهای سنتی و دانش‌بنیان است که تولید ملی اقتصاد را مقاوم و وابستگی به دشمن را کاهش می‌دهد و راه موفقیت، پیروی از فرمان ولایت است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: هزاران شرکت دانش‌بنیان و ظرفیت خالی در کشور می‌توانند اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنند و تجربه ۱۵ سال تحریم‌ها نشان می‌دهد پیاده‌سازی نسخه‌های اقتصادی ولایت، اقتصاد کشور را مقاوم و مسیر توسعه را هموار می‌کند.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که دانشمندان ما در عرصه موشکی با پیروی از نسخه ولایت موفق شدند در اقتصاد نیز می‌توان با اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، تحریم‌ها را خنثی و کشور را پیشرفت داد.