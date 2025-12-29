مدارس ابتدایی طالقان غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاحنژاد شامگاه دوشنبه اعلام کرد: در پی برودت هوا و بهمنظور حفظ ایمنی و سلامت نونهالان و کودکان، مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی شهرستان طالقان در روز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت مدارس ابتدایی این شهرستان بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
وی افزود: این تصمیم بر اساس گزارشهای هواشناسی و با هماهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان البرز و فرمانداری شهرستان طالقان اتخاذ شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تصریح کرد: مطابق این مصوبه، مادران شاغل دارای فرزند در مقطع مهدکودک و پیشدبستانی مشمول دورکاری خواهند بود.
وی با تأکید بر اولویت صیانت از سلامت شهروندان، از خانوادهها درخواست کرد اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را صرفاً از طریق مراجع و کانالهای رسمی استانداری البرز دنبال کنند.
نظر شما