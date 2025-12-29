حامد روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاخص ترین پروژه‌های بنیاد مسکن کشور در استان خوزستان رقم خورده است، اظهار کرد: این پروژه‌های شاخص و تجربه خوب پروژه بندرامام خمینی سبب شد بنیاد مسکن وارد عرصه جدیدی از مجموعه وظایف و فعالیت‌ها شود؛ برای خود وظیفه جدیدی مبنی بر حضور در بافت‌های ناکارآمد و احیای بافت‌های فرسوده تعریف کند که حجت الاسلام روحانی نژاد به عنوان نماینده ولی فقیه در رأس این امور بسیار بر این موضوعات تاکید داشته‌اند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: شاید برخی سازمان‌ها در ابتدا این مسئولیت را ایجاد و سپس تجربه کنند اما بنیاد مسکن عکس این کار را انجام داد، ابتدا تجربه و سپس برای خود مسئولیت ایجاد کرد.

وی ادامه داد: در راستای این مسئولیت، تفاهم نامه‌ای فی مابین سه نهاد مدیریت بحران، شرکت بازآفرینی بنیاد مسکن به امضای وزیر راه و شهرسازی رسید که در راستای این تفاهم نامه، مجموعه فعالیت‌های بنیاد مسکن در خوزستان تعریف شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بندر امام خمینی را اولویت اول و مهم‌ترین پروژه‌ها برشمرد و بیان کرد: این پروژه از دی ماه سال ۹۸ آغاز به کار کرد؛ با توجه به اینکه مردم این شهر در شرایط سخت اجتماعی زندگی می‌کردند، با نگاه مسئولین تصمیم بر این شد مأموریت کار به بنیاد مسکن محول گردد.

روحانی اضافه کرد: سال ۹۸ بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار زیربنایی تخصیص داده شد و همان زمان مصوب گردید ۳ هزار واحد مسکن روستایی که در بافت فرسوده هستند احیا یا به شهرک‌های جدید طراحی و پیش بینی شده جابجا شوند.

هزینه کرد ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار زیربنایی

وی گفت: تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار زیربنایی در بندر امام خمینی هزینه شده و مجموعه فعالیت‌هایی انجام شده است که شاید وظیفه بسیاری از دستگاه‌های دیگر بوده و بندر امام اولویت چندم آنها قرار داشت.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به احداث تلمبه خانه‌ای در بندرامام گفت: به گفته مسئولین خوزستان در سطح استان نظیر این تلمبه خانه وجود ندارد و تاسیساتی که در آن قرار گرفته از مجموعه استانداردهایی که آبفا خوزستان ارائه کرده بود بالاتر است.

به گفته روحانی، اجرای فاضلاب شهری، اجرای معابر و احداث حداقل ۴ پارک در بندر امام خمینی از دیگر اقدامات انجام شده توسط بنیاد مسکن است.

وی با بیان اینکه کار هنوز تمام نشده و بودجه‌ای که در اختیار بوده تمام شده است، تصریح کرد: در این پروژه‌ها بخشی از منابع داخلی هزینه شده است که از جمله آن می‌توان به لکه گیری ها اشاره کرد.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تاکنون از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد عقد قرارداد شده بندرامام خمینی، یک هزار و ۱۰۰ واحد به بهره برداری رسیده‌اند.

وی تاکید کرد: نیاز است مسئولین استانی نگاه ویژه به بندر امام داشته باشند؛ شرکت‌ها و سازمان‌هایی که مسئولیت اجتماعی دارند خصوصاً بنادر به میدان بیایند زیرا مجموعه‌ای از کارها مانده که اگر به اتمام نرسد شیرینی اقدامات انجام شده را برای مردم کم رنگ تر می‌کند.

تخصیص اعتبار بافت ناکارآمد آبادان

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بافت ناکارآمد شهری آبادان اشاره کرد و گفت: پس از قریب به دو سال، مصوبه‌ای مخصوص مناطق هشت گانه آبادان اخذ شد که به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسیده و بافت ناکارآمد نامگذاری شده است؛ در این راستا امسال تخصیص خواهیم گرفت که وارد فعالیت عمرانی دو یا سه بخش شویم.

روحانی اضافه کرد: مجموعه‌های دیگر همچون منطقه آزاد تعهداتی دارند که امیدواریم پای کار بیایند و اتفاقات خوب بندرامام در آبادان رقم زده شود. البته منطقه آزاد در آبادان و خرمشهر فعالیت دارد اما با پرداختن به این موضوع در کنار دیگر کارها می‌توان توسعه بیشتر مناطق را شاهد بود.

وی، پروژه‌های مسجدسلیمان را از دیگر اقدامات موفق بنیاد اعلام و عنوان کرد: مناطقی تحت عنوان مناطق خطر در این شهر وجود دارد که در این خصوص نیز وارد عمل شده و اتفاقات خوبی رخ داده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: قریب به سه شهرک در مسجدسلیمان احداث و مجموعه‌ای از خانه‌ها جابجا شده‌اند. همچنین شهرک‌هایی که نیمه کاره رها شده بود را بنیاد مسکن تحویل گرفته و تکمیل کرد اما شهرستان نیازمند این است دولت مصوباتی داشته باشد تا پروژه‌ها تکمیل شود.

روحانی با اشاره به زلزله پنجم دی ماه بم، اظهار کرد: این زلزله، رویداد و مصیبت بزرگ اجتماعی بود که نظام جمهوری اسلامی از آن سربلند بیرون آمد؛ بازسازی سخت بود اما تجربه و سرلوحه مدیران آن زمان برای آینده قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مسئولیت بازسازی بم به عهده بنیاد مسکن گذاشته شد، تصریح کرد: بعد از انقلاب، بازسازی منطقه جنگ زده خوزستان اولین بازسازی بنیاد بود؛ پس از بم، رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد اجتماعی رقم خورد که مردم در بازسازی‌ها محور قرار گیرند به این معنی که در بازسازی‌ها مردم به عنوان سرمایه اجتماعی و دولت به عنوان پشتیبان به میدان بیایند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: همچنین نگاه پیشگیرانه ایجاد شد تا بم دیگری رقم نخورد لذا سال ۱۳۸۴ مصوبه‌ای برای بهسازی خانه‌های روستایی صادر شد.

مقاوم سازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال

روحانی با بیان اینکه سالانه به صورت میانگین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در حال مقاوم سازی و بهسازی است، عنوان کرد: تا امروز بیش از ۵۶ درصد خانه‌های روستایی کشور مقاوم سازی و بهسازی شده‌اند؛ خوزستان نیز با ۷۰ درصد مقاوم سازی خانه‌های روستایی، از میانگین کشور بالاتر است که این به برکت تلاش‌های شبانه روزی کارکنان بنیاد مسکن خوزستان و پای کار بودن بانک برای پرداخت تسهیلات است.