برودت هوا آموزش در مدارس مجن را مجازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، فعالیت مدارس ابتدایی شهر مجن از توابع منطقه بسطام برای روز سه شنبه به صورت غیر حضوری است.

این تصمیم بنا به دلیل برودت هوا و یخ زدگی معابر در آموزش و پرورش شاهرود اتخاذ شده است.

آموزش در مدارس استان سمنان تعطیل بردار نیست و معلمان باید از طریق بستر شاد پیگیر وضعیت آموزش دانش آموزان باشند.

همچنین کلاس سوم پویش دبستان دخترانه غیر دولتی بوستان سمنان نیز حائز شرایط اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار است.

با ارزیابی، بررسی و تصویب توسط شورای مدرسه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان درخواست مطرح و پس از تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان آموزش در روز سه شنبه هفته جاری، ۹ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد شد.