  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

محور سرپل‌ذهاب- دالاهو به دلیل برف و کولاک مسدود شد

محور سرپل‌ذهاب- دالاهو به دلیل برف و کولاک مسدود شد

کرمانشاه - فرماندار سرپل‌ذهاب از مسدود شدن کامل محور ارتباطی سرپل‌ذهاب به دالاهو به دلیل بارش شدید برف و کولاک خبر داد.

میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط نامساعد جوی در منطقه اظهار کرد: به دنبال بارش سنگین برف و وقوع کولاک، محور سرپل‌ذهاب به دالاهو تا اطلاع ثانوی به طور کامل مسدود شده است.

وی با تأکید بر حفظ ایمنی شهروندان افزود: از همه مردم درخواست می‌شود از تردد در این محور خودداری کرده و سفرهای غیرضروری را به زمان مناسب‌تری موکول کنند، چرا که شرایط جوی می‌تواند مخاطرات جدی برای رانندگان ایجاد کند.

فرماندار سرپل‌ذهاب در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان حتماً اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به وضعیت جوی را از منابع رسمی دنبال کرده و به توصیه‌های مسئولان توجه داشته باشند و در صورت نیاز، تیم‌های امدادی و خدمات‌رسان در آمادگی کامل برای ارائه خدمات لازم قرار دارند.

کد خبر 6706646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها