میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط نامساعد جوی در منطقه اظهار کرد: به دنبال بارش سنگین برف و وقوع کولاک، محور سرپل‌ذهاب به دالاهو تا اطلاع ثانوی به طور کامل مسدود شده است.

وی با تأکید بر حفظ ایمنی شهروندان افزود: از همه مردم درخواست می‌شود از تردد در این محور خودداری کرده و سفرهای غیرضروری را به زمان مناسب‌تری موکول کنند، چرا که شرایط جوی می‌تواند مخاطرات جدی برای رانندگان ایجاد کند.

فرماندار سرپل‌ذهاب در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان حتماً اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به وضعیت جوی را از منابع رسمی دنبال کرده و به توصیه‌های مسئولان توجه داشته باشند و در صورت نیاز، تیم‌های امدادی و خدمات‌رسان در آمادگی کامل برای ارائه خدمات لازم قرار دارند.