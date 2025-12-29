رجایی: شرایط میزبانی مناسب از مسافران در استان بوشهر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی عصر دوشنبه در بازدید از روند اجرای پروژه پارک ساحلی دلوار ضمن ابراز رضایت از پیشرفت کار اظهار کرد: طرح گسترش ساحل دلوار علاوه بر ایجاد فضای تفریحی مناسب برای شهروندان، نقش مهمی در رونق گردشگری استان خواهد داشت و در تلاشیم با تزریق مالی به روند اجرایی پروژه شتاب بخشیم.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، دستگاه‌های اجرایی استان باید با همکاری یکدیگر آمادگی کامل برای پذیرایی از مسافران نوروزی را فراهم کنند و پارک ساحلی دلوار یکی از نقاط جذاب گردشگری خواهد بود که در برنامه استقبال از نوروز مورد توجه ویژه قرار دارد.

تسریع در بهره‌برداری از امکانات تفریحی پیش از آغاز سال جدید

فرماندار تنگستان، نیز گفت: ایجاد فضای ساحلی ایمن و زیبا برای مردم دلوار و گردشگران از اولویت‌های ماست و در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مبلغ ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ساحل سازی دلوار تخصیص داده‌ایم تا با اجرای این پروژه شرایط گردشگری را در منطقه ساحلی توسعه داده و بهبود بخشیم و امیدوارم ان‌شاءالله با حمایت استاندار بخش عمده‌ای از پروژه پیش از نوروز به بهره‌برداری برسد.

مسلم سلیمانی ضمن تاکید بر تسریع در بهره‌برداری از امکانات تفریحی پیش از آغاز سال جدید، ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را هر چه زودتر به سرانجام برسانند تا فرصت‌های راحتی و استفاده شهروندان از این زیرساخت‌ها بیش از پیش فراهم شود.