سجادی: تمامی مسیرهای منتهی به شهر سنندج مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، غریب سجادی با اشاره به بازدید از پایگاه هلال‌احمر و راهدارخانەهای شهرستان گفت: خوشبختانه نیروهای امدادی در آمادگی کامل به‌سر می‌برند، اما در بخش تجهیزات و ماشین‌آلات با کمبودهای مواجه هستیم.



وی با بیان اینکه در حال حاضر تقریباً تمامی محورهای مواصلاتی منتهی به شهر سنندج مسدود شده‌اند، افزود: محور صلوات‌آباد به سمت دهگلان با کولاک شدید همراه است و در مسیر سنندج به کامیاران نیز تردد با مشکل مواجه شده و عبور ماشین‌های سنگین و کشنده ممنوع شده است و احتمال انسداد کامل مسیر وجود دارد.



سجادی ادامه داد: مسیر باقرآباد به سمت حسین‌آباد از حدود دو ساعت قبل مسدود شده و مسیر مریوان نیز مسدود است.



وی با اشاره به هماهنگی با بخش خصوصی گفت: برای تمامی محورها با بخش خصوصی هماهنگی‌های لازم انجام شده و در صورت بحرانی شدن شرایط، آمادگی همکاری دارند، هرچند در حال حاضر نیازی به ورود آنها احساس نمی‌شود.



فرماندار سنندج در پایان بر لزوم پرهیز شهروندان از سفرهای غیرضروری و همکاری با دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.